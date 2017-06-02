У «Сибирского наукополиса» есть перспектива выйти на международный уровень

Сегодня, 2 июня, прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы кластерной политики Новосибирской области. Эксперты отметили, что кластеры области могут выйти не только на федеральный, но и на международный уровень.

По итогам прошлого года Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров в России в рамках проекта Минэкономразвития РФ по созданию «Кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». По словам министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, из 12 субъектов страны регион вошел в пятерку сильнейших по развитию кластерной деятельности.

На круглом столе также говорилось, что в регионе будут создано три новых кластера: сельхозмашиностроение, электроприводы и агропромышленный кластер. Кластер электроприводов будет опираться на научную базу НГТУ. Об этом рассказал директор Центра регионального развития Алексей Низковский. Он отметил, что кластер «Сибирский наукополис» может за ближайшие 3-4 года выйти на международный уровень. В состав кластера сейчас включены четыре блока компаний-участников: информационные технологии, биотехнологии и фармацевтика, высокотехнологичная медицина и новые промышленные технологии. Все это работает на площадках Промышленного медицинского парка, Индустриального биомедицинского парка «Зеленая долина», Биотехнопарка наукограда Кольцово.

Ольга Молчанова подчеркнула, что расширенные обсуждения работы кластерной политики региона будут обсуждаться на юбилейном форуме «Технопром», который пройдет с 20 по 22 июня в Новосибирске.

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