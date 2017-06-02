В НГУ начались торжественные мероприятия, посвященные юбилею экономического факультета

 
 
Фото Михаила Перикова

В пятницу 2 июня новый корпус НГУ принял в своих стенах всех гостей полувекового юбилея ЭФ НГУ. На торжественном собрании с 50-летием поздравили факультет выпускники разных лет, видные деятели науки, руководство области, города и университета.

В собрании, открывшем серию праздничных мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею ЭФ НГУ, приняли участие известные выпускники факультета. Так, поздравить родной факультет приехали председатель совета директоров ООО «Экспобанк» Игорь Ким, ведущий передачи «Финансовая стратегия» на канале «Россия-24» Максим Шеин, генеральный директор компании GBN и основатель Alawar Entertainment Сергей Занин. Приветственное слово перед полной аудиторией гостей произнес декан ЭФ Гагик Мкртчян.

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Декан ЭФ НГУ Гагик Мкртчян (в центре)

«Первый выпуск экономического факультета состоял из 15 человек, а сейчас у нас учатся 1,2 тыс. студентов. Из 8 тыс. выпускников двое – Виктор Суслов и Валерий Крюков – стали членами-корреспондентами РАН, свыше 120 выпускников работают в зарубежных вузах и крупнейших компаниях, более 300 человек стали докторами наук, более 600 – кандидатами», — поделился декан результатами работы факультета со дня его основания и до настоящего момента.

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Бывший ректор НГУ Николай Диканский (слева) и депутат ЗС НСО Борис Прилепский (второй слева)

Поздравить ЭФ приехали и первые лица города и области. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вручил декану и сотрудникам кафедр факультета почетные грамоты губернатора. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вручая почетные грамоты мэрии преподавателям, отметил, что город гордится выпускниками факультета.

Декан ЭФ НГУ Гагик Мкртчян и мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«Ваши замечательные выпускники известны по всему миру, но особая гордость состоит в том, что их карьера начиналась здесь, в городе Новосибирске. Я хочу поблагодарить преподавателей и очень надеюсь, что, несмотря на трудности, которые всегда существовали в экономике, город будет развиваться, в том числе силами ваших выпускников», — поздравил ЭФ градоначальник.

Ректор НГУ Михаил Федорук (второй слева) и экс-глава Академпарка Дмитрий Верховод (второй справа)

Ректор университета Михаил Федорук особенно подчеркнул работу нынешнего декана ЭФ Гагика Мкртчяна, сказав, что его имя будет вписано в историю факультета.

«Имя Гагика Мкртчяна будет вписано в историю факультета золотыми буквами как имя одного из самых успешных деканов, надо отметить, что отличительной особенностью факультета и декана лично всегда была забота о других факультетах. Желаю факультету дальнейшего процветания», — выступил со словом ректор НГУ.

В первый день празднования в университете пройдет серия круглых столов, посвященных решению экономических проблем в стране и перспективам развития экономического образования в России, на которых выступят академики РАН, представители областного правительства, топ-менеджеры ведущих российских компаний. Организаторы также предлагают посетить Музей НГУ, где можно посмотреть зачетки 80 известных выпускников.

Экс-глава Академпарка Дмитрий Верховод

На субботу запланирована развлекательная программа. В этот день все желающие смогут посетить встречу в формате «без галстука» с десятью самыми успешными выпускниками ЭФ НГУ.

С подробной программой празднования юбилея ЭФ НГУ можно ознакомиться по ссылке.

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