В пятницу 2 июня новый корпус НГУ принял в своих стенах всех гостей полувекового юбилея ЭФ НГУ. На торжественном собрании с 50-летием поздравили факультет выпускники разных лет, видные деятели науки, руководство области, города и университета.

В собрании, открывшем серию праздничных мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею ЭФ НГУ, приняли участие известные выпускники факультета. Так, поздравить родной факультет приехали председатель совета директоров ООО «Экспобанк» Игорь Ким, ведущий передачи «Финансовая стратегия» на канале «Россия-24» Максим Шеин, генеральный директор компании GBN и основатель Alawar Entertainment Сергей Занин. Приветственное слово перед полной аудиторией гостей произнес декан ЭФ Гагик Мкртчян.

«Первый выпуск экономического факультета состоял из 15 человек, а сейчас у нас учатся 1,2 тыс. студентов. Из 8 тыс. выпускников двое – Виктор Суслов и Валерий Крюков – стали членами-корреспондентами РАН, свыше 120 выпускников работают в зарубежных вузах и крупнейших компаниях, более 300 человек стали докторами наук, более 600 – кандидатами», — поделился декан результатами работы факультета со дня его основания и до настоящего момента.

Поздравить ЭФ приехали и первые лица города и области. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вручил декану и сотрудникам кафедр факультета почетные грамоты губернатора. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вручая почетные грамоты мэрии преподавателям, отметил, что город гордится выпускниками факультета.

«Ваши замечательные выпускники известны по всему миру, но особая гордость состоит в том, что их карьера начиналась здесь, в городе Новосибирске. Я хочу поблагодарить преподавателей и очень надеюсь, что, несмотря на трудности, которые всегда существовали в экономике, город будет развиваться, в том числе силами ваших выпускников», — поздравил ЭФ градоначальник.

Ректор университета Михаил Федорук особенно подчеркнул работу нынешнего декана ЭФ Гагика Мкртчяна, сказав, что его имя будет вписано в историю факультета.

«Имя Гагика Мкртчяна будет вписано в историю факультета золотыми буквами как имя одного из самых успешных деканов, надо отметить, что отличительной особенностью факультета и декана лично всегда была забота о других факультетах. Желаю факультету дальнейшего процветания», — выступил со словом ректор НГУ.

В первый день празднования в университете пройдет серия круглых столов, посвященных решению экономических проблем в стране и перспективам развития экономического образования в России, на которых выступят академики РАН, представители областного правительства, топ-менеджеры ведущих российских компаний. Организаторы также предлагают посетить Музей НГУ, где можно посмотреть зачетки 80 известных выпускников.

На субботу запланирована развлекательная программа. В этот день все желающие смогут посетить встречу в формате «без галстука» с десятью самыми успешными выпускниками ЭФ НГУ.

С подробной программой празднования юбилея ЭФ НГУ можно ознакомиться по ссылке.

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