В ходе проверки подразделений ОАО «РЖД» в Новосибирске Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила множественные нарушения, сообщило ведомство в пятницу 2 июня.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре провели проверку деятельности Инской и Новосибирской дистанций. В частности, была проверена контактная сеть, которая, как оказалось, эксплуатировалась в плохом техническом состоянии. Кроме того, ненадлежащее состояние было обнаружено у рельсовых цепей и стрелок. Эксплуатация электроприводов также вызвала нарекания сотрудников прокуратуры.

Было выявлено и использование 40 единиц оборудования с истекшим сроком годности, а почти 50 единиц технических средств не имели документов, где бы подтверждалось их заводское происхождение.

Руководители подразделений получили от прокуратуры представления об устранении нарушений закона.

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