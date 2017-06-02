Сергей Горбунов назначен управляющим операционным офисом «Кемеровский» Альфа-Банка

На должность управляющего операционным офисом «Кемеровский» назначен Сергей Горбунов. В сферу ответственности управляющего операционным офисом будет входить развитие корпоративного бизнеса в Кузбассе.

Как сообщили в пресс-службе Альфа-Банка, управляющим операционным офисом «Кемеровский» назначен Сергей Горбунов. Он будет курировать продажи продуктов банка корпоративным клиентам, а также осуществлять административное управление операционными офисами в Кемерове и Новокузнецке.

Сергей Горбунов родился 22 августа, окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Он начал свою банковскою деятельность в 2002 году в Кемеровском региональном филиале КБ «Сибирское ОВК». В должности экономиста отдела активных продаж, имеет опыт работы на руководящих должностях в банках: Газпромбанк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Артем Михов, ранее занимаемый данную должность, возглавил Региональный центр «Южный» Альфа-Банка. В зону ответственности Артёма вошли все города ЮФО, где представлен Альфа-Банк.

Основные задачи, которые стоят перед новым руководителем — наращивание доли присутствия банка с учетом специфики рынка, реализация стратегических инициатив банка и совершенствование бизнес-модели корпоративного бизнеса.

Как отметил Сергей Горбунов, в ОО «Кемеровский» и ОО «Новокузнецкий» Альфа-Банка работают настоящие профессионалы банковского дела, а успехам команды во многом способствует слаженная работа коллектива.

«Первоочередной задачей Сергея будет привлечение новых клиентов регионального корпоративного бизнеса, укомплектование команды и реализация успешных кейсов кроссблочного взаимодействия. Хочу пожелать Сергею успехов на новом месте и жду отличного результата работы его команды во всех сегментах корпоративного бизнеса на Кузбассе», — прокомментировал назначение директор регионального центра «Сибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер.

Совокупный кредитный портфель ОО «Кемеровский» и ОО «Новокузнецкий» в корпоративном секторе на 1 мая 2017 года составил более 70 млрд рублей. За 4 месяца работы в текущем году клиенты корпоративного сегмента принесли банку 84 млн рублей комиссионной прибыли. В два раза по сравнению с 2016 годом увеличился средний объем привлеченных средств на текущих счетах корпоративных клиентов.

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