Частная пятиэтажная поликлиника появится на левом берегу Новосибирска

В конце прошлой недели на пересечении улиц Костычева и Степной началась подготовка к строительству поликлиники. Об этом сообщил новостной портал мэрии Новосибирска.

На строительной площадке будущей поликлиники на улице Костычева уже спилены деревья и установлен паспорт объекта, из которого следует, что через год на этом самом месте появится поликлиника на 100 посещений.

Застройщиком объекта является «СК-Инвест», который в конце 2016 года сдал второй дом жилого комплекса «Гагаринский». На сайте компании еще 16 мая текущего года был объявлен конкурс «на проведение строительно-монтажных работ на объекте «Поликлиника на ул. Костычева». Заказчиком строительства выступает Владимир Ярохно – главный врач ГКБ №34 и член областной Общественной палаты.

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