Топ-10 лучших новостроек Новосибирска — 2017

«КС» сформировал традиционный рейтинг новостроек Новосибирска высокой ценовой категории. В этом году он оказался достаточно разнообразен: на рынке представлены как квартиры и пентхаусы для взыскательной публики, так и объекты, предлагающие комфортное жилье бизнес-класса. По обоюдному мнению специалистов рынка жилой недвижимости, кризис коснулся этого сегмента лишь «по касательной», и его развитие в 2016–2017 гг. было весьма стабильным. Какие именно новостройки на текущий момент можно считать лучшими в Новосибирске по версии экспертов — читайте в ежегодном рейтинге «КС».

При формировании рейтинга новостроек, как и в 2016 году, редакция «КС» ограничила рассмотрение объектами верхней ценовой категории. Поэтому в топовую десятку попали дома и жилые комплексы со стоимостью квадратного метра от 75–80 тыс. рублей. Срок ввода новостройки в эксплуатацию был ограничен 2016–2017 гг., что позволило рассмотреть максимально «свежие» и актуальные объекты на рынке.

Каждая новостройка была оценена экспертами по 11 параметрам, среди которых такие характеристики дома, как его местоположение, количество, площадь и планировка квартир, высота потолков в них, архитектурное решение проекта, отделка площадей общего пользования, наличие парковочной зоны, охраны, внутренней инфраструктуры дома, а также района в целом, благоустройство прилегающей территории.

В общей сложности на попадание в рейтинг в этом году претендовали 12 объектов, каждый из которых имеет запоминающийся облик, индивидуальный концепт и, безусловно, высокий уровень условий проживания. Максимальное число баллов, которое в этом году мог набрать тот или иной объект, составило 132 балла.

В экспертное жюри рейтинга вошли специалист по недвижимости компании «Этажи» в Новосибирске Дмитрий Заплетаев, заместитель руководителя отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Инна Терехова, директор по продажам «Центрального агентства недвижимости» Максим Сальников и директор по развитию, руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Афина Паллада» Лариса Самойлова.

С предыдущими рейтингами можно ознакомиться по ссылкам:

Далее «КС» приводит Топ-10 лучших новостроек верхней ценовой категории Новосибирска.

Жилой комплекс MilkHouse, ул. Урицкого, 6

Застройщик — ООО «Техстрой»

Количество баллов — 126

Два дома клубного типа на месте бывшего молочного завода Danone были сданы в эксплуатацию в декабре 2016 года. Отсюда и возникло название комплекса: в переводе с английского milk house — это «молочный дом». Напомним, что завод Danone закрылся в сентябре 2014 года.

В состав ЖК MilkHouse входят восьмиэтажный дом на 63 квартиры и девятиэтажный на 104 квартиры. Площадь варьируется от 51 до 251 кв. метра. Для жильцов предусмотрены двухуровневый подземный паркинг на 256 машино-мест, единая входная группа с консьержем, а также возможность хранения сезонных ТС (скутеров, мотоциклов).

Интересная особенность проекта — тесное соседство с памятниками архитектуры начала XX века: с женской гимназией П. А. Смирновой и особняком купца Константина Бузолина. «Застройщик попытался объединить исторические постройки с современной архитектурой. Мне кажется, ему это вполне удалось», — отмечал ранее «КС» ведущий специалист отдела новостроек агентства недвижимости «Квадротека» Олег Исаев.

На текущий момент в проекте почти все квартиры проданы, стоимость квадратного метра в ЖК MilkHouse составляет 120–140 тыс. рублей.

Жилой комплекс Montblanc Residence, ул. Щетинкина, 18

Застройщик — ООО «Центр города Нск»

Количество баллов — 125

Элитный жилой комплекс Montblanc возводится в Железнодорожном районе Новосибирска, на улице Щетинкина. Объект представляет собой две башни высотой 13 и 19 этажей. В общей сложности жилой комплекс включает 95 квартир площадью от 80 до 240 кв. метров, также проектом предусмотрены пентхаусы от 395 кв. метров с террасами на верхних этажах здания.

ЖК Montblanc позиционируется как объект недвижимости элитного класса. Для комфорта жильцов в нем предусмотрены фитнес-центр с двумя бассейнами. Им станет клуб федеральной сети World Class, открытие которого состоится осенью. Дополняют инфраструктуру комплекса SPA-зона, кафе, круглосуточная консьерж-служба. Подземный трехуровневый паркинг комплекса будет включать 230 машино-мест.

Основной учредитель ООО «Центр города Нск» — бизнесмен, совладелец Satico Group Тимур Саттаров. Генеральный подрядчик проекта — ООО «СМСС-Центр». Ввод объекта в эксплуатацию намечен на II квартал 2017 года. «Строительство жилого комплекса Montblanc находится на завершающей стадии. В конце июня и до конца августа мы передаем квартиры и парковочные места покупателям», — отметила менеджер по рекламе Satico Group Марина Третьякова.

Средняя стоимость квартир в ЖК Montblanc сейчас составляет 130 тыс. рублей за «квадрат».

Жилой комплекс «Жуковка», ул. 2-я Ельцовка, 64

Застройщик — АО «Трансервис»

Количество баллов — 117

Второй год подряд жилой комплекс «Жуковка», строящийся на опушке Заельцовского бора, попадает в рейтинг лучших новостроек Новосибирска. Общая площадь застройки — 5,65 га.

Как ранее рассказывал «КС» владелец компании «Трансервис» Александр Бойко, в 2016 году были введены в эксплуатацию первые 29 квартир, большая часть из них на текущий момент продана. В 2018 году на территории «Жуковки» будут сданы еще 86 квартир, и 64 — в 2019 году. «Мы сознательно ограничиваем объем ввода — это не массовый, а скорее клубный проект», — уточняет Бойко.

Высотность жилого комплекса составляет 5–6 этажей. Средняя площадь квартир — 107–108 кв. метров, максимальная — более 220 кв. метров. Отличительная особенность проекта — его многофункциональность. На территории «Жуковки» уже введен в эксплуатацию апарт-отель, на его базе работает ресторан «Сезоны», детский досуговый центр, через пару месяцев также откроется SPA и фитнес-центр с плавательным бассейном. В целом, согласно концепции, «Жуковка» будет включать 17 зданий переменной этажности, объединенных в три блока. Их соединяет пешеходная парковая зона протяженностью более 400 метров и шириной с Красный проспект, общей площадью более 2 гектаров.

Стоимость квадратного метра жилья в «Жуковке» на текущий момент составляет порядка 120 тыс. рублей.

Жилой комплекс «Бульварный переулок», ул. Дачная, 21

Застройщик — ИСК «Русь»

Количество баллов — 115

Напомним, что строительство жилого комплекса «Бульварный переулок» ведется недалеко от станции метро «Заельцовская». Ранее эта территория была занята теплицами совхоза «Цветы Сибири». По словам маркетолога ИСК «Русь» Ирины Петровской, первый 10-этажный кирпичный дом был сдан осенью 2016 года.

«Жители уже живут в доме. Полностью завершено благоустройство придомовой территории у первого дома, небольшая детская площадка во дворе, озеленение, высадка деревьев. Активно ведется строительство трехсекционного второго дома на 13–14 этажей, сдача которого запланирована нами на I квартал 2018 года», — отмечает Ирина Петровская.

Площадь квартир в «Бульварном переулке» варьируется от 48 до 125 кв. метров. Всего же, согласно генплану проекта, жилой комплекс будет включать порядка 10–11 домов комфорт-класса. В планах застройщика — реализовать масштабный комплекс с прогулочным бульваром со всей инфраструктурой за пять лет.

Средняя стоимость квадратного метра в жилом комплексе сейчас составляет 95 тыс. рублей.

Квартал «На Декабристов», ул. Декабристов, 41/1

Застройщик — СП ООО «Сибакадемстрой»

Количество баллов — 105

Квартал «На Декабристов» — постоянный участник рейтинга новостроек. Строительство жилого комплекса бизнес-класса ведется в Октябрьском районе, на пересечении улиц Декабристов и Сакко и Ванцетти.

Изначально объект возводился в три очереди, первая из которых была сдана в 2014 году, вторая — в IV квартале 2016 года. Готовность третьей очереди, по данным на 2 июня, — 95%. Летом застройщик планирует передавать ключи будущим жильцам. На этом, казалось бы, строительство квартала «На Декабристов» должно был логически завершиться. Однако, как отметил «КС» руководитель сектора маркетинга компании «Сибакадемстрой» Денис Давыдов, по улице Якушева началось возведение второго квартала. Его первую очередь «Сибакадемстрой» сдаст в IV квартале 2018 года.

Первый квартал «На Декабристов» включает три секции, объединенные в единый закрытый квартал, и насчитывает в общей сложности 562 квартиры площадью от 23 до 130 кв. метров. Сдать в эксплуатацию III очередь застройщик планирует в ближайшее время.

Полная сдача квартала «На Декабристов» запланирована на 2020-2021 гг. Стоимость жилья в квартале сейчас составляет от 102 тыс. рублей за «квадрат» в сданных домах и от 85 тыс. рублей – в строящихся.

Жилой комплекс «Флотилия», ул. Сибревкома, 9

Застройщик — ГК «Дом-Строй»

Количество баллов — 86

Не заметить жилой комплекс «Флотилия» невозможно — его отличает запоминающийся футуристичный дизайн в духе мегаполиса. Объект возводится в Октябрьском районе Новосибирска на улице Сибревкома, в непосредственной близости от станции метро «Октябрьская».

Жилой комплекс включает три дома комфорт-класса, названных в честь русских адмиралов — Ф. Ф. Ушакова, М. П. Лазарева и П. С. Нахимова. Высота домов составляет 28–29 этажей. В составе первого дома будут сданы 225 квартир, второго и третьего — еще 409 квартир. Одной из особенностей комплекса станет спортивно-оздоровительный центр с двумя бассейнами для взрослых и детей на первом этаже дома «Адмирал Нахимов».

«На текущий момент готовится к сдаче I очередь строительства — дом «Адмирал Ушаков», и активно продолжается строительство II очереди, — сообщила «КС» руководитель отдела продаж ГК «Дом-Строй» Екатерина Кудеева. — Сдача II очереди ЖК «Флотилия» планируется на конец 2018-го — начало 2019 года».

Стоимость квадратного метра в жилом комплексе на данный момент составляет от 70–75 тыс. рублей.

Жилой комплекс «Эталон», ул. Д. Донского, 21/1

Застройщик — ООО «Элитный дом»

Количество баллов — 77

Жилой комплекс «Эталон» — новичок рейтинга новостроек «КС». Строительством объекта в Заельцовском районе Новосибирска занимается ГК «Строитель». Дом расположен в непосредственной близости от Заельцовского парка, Тимирязевского сквера и зоопарка.

Все участники рейтинга имеют те или иные особенности, которые отличают их от типовых новостроек. К примеру, под самой крышей комплекса «Эталон» расположились часы с резным циферблатом. «Дом с часами» высотой в 25 этажей рассчитан на 184 квартиры, с преобладанием двух и трехкомнатных. На придомовой территории планируется разместить детские и спортивные площадки.

Высота жилых этажей в «Эталоне» со 2-го по 20-й этаж составляет 3 метра, с 21-го по 25-й — 3,15 метра. К тому же на всех этажах со 2-го по 25-й запроектированы индивидуальные колясочные. Ввести объект в эксплуатацию планируется с опережением заявленных сроков — вместо 2018 года уже в начале IV квартала 2017 года. По информации отдела продаж, сейчас завершается монтаж внутренних инженерных систем, фасадов и ведутся работы по благоустройству.

Стоимость квадратного метра в ЖК «Эталон», по данным отдела продаж ГК «Строитель», на текущий момент составляет порядка 77 тыс. рублей.

Жилой комплекс «Клевер», ул. 1905 года, 69

Застройщик — ООО «СтройТоргСервис»

Количество баллов — 55

Яркий жилой комплекс «Клевер», расположенный напротив Нарымского сквера, был сдан в эксплуатацию во II квартале 2016 года.

У ЖК «Клевер», как и у остальных участников Топ-10, интересный внешний вид, выполненный в оттенках зеленого, серого и белого. Общее количество квартир в доме — 175, преобладают двух- и трехкомнатные — 76 и 59 соответственно. На последнем, 22-м этаже, расположены пентхаусы. Площадь квартир — от 50 до 240 кв. метров. В жилом комплексе предусмотрен подземный двухуровневый паркинг на 255 машино-мест.

В одном из прошлых рейтингов «КС» исполнительный директор Rolband & Partners Александр Астахов подчеркивал, что ЖК «Клевер» отличают отличная европейская архитектура, достойные планировки и превосходное остекление.

Текущая стоимость квадратного метра в «Клевере» — 90–110 тыс. рублей.

Жилой комплекс «Огни Сибири», ул. Семьи Шамшиных, 94

Застройщик — АО «Город в городе»

Количество баллов — 54

Еще один новичок рейтинга новостроек. Масштабный проект комплексной застройки, который, по замыслу, станет настоящим «городом в городе», реализуется в Центральном районе Новосибирска, на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Некрасова. Ранее на территории застройки располагался жиркобинат. Общая площадь ЖК «Огни Сибири» составит 296 тыс. кв. метров, из них жилая — 178 тыс. кв. метров.

Проект реализуется в четыре очереди. В жилом комплексе возводятся монолитно-кирпичные дома категорий «комфорт» и «бизнес»: три многосекционных дома переменной этажности от 8 до 25 этажей и пять одноподъездых высотой 27 этажей. Подземный паркинг рассчитан на 1430 машино-мест.

АО «Город в городе» обещает будущим жильцам хорошую инфраструктуру, включающую два детских сада, бульвары и зоны отдыха. Несмотря на то что сдача первой очереди ЖК «Огни Сибири» запланирована на III квартал 2018 года, эксперты посчитали его достойным соперником лучшим новостройкам города.

На текущий момент стоимость квартир в жилом комплексе составляет 70–75 тыс. рублей за «квадрат».

Жилой комплекс «Дождь», ул. Красноярская, 107

Застройщик — ООО «Перлит-Сети»

Количество баллов — 52

Замыкает рейтинг новостроек Новосибирска —2017 жилой комплекс «Дождь». Строительство дома с необычным названием и ярким изумрудным фасадом началось в I квартале 2013 года. Объект расположен на улице Красноярской, в непосредственной близости от бизнес-центра «Гринвич» и жилого комплекса «Престиж», сданного в 2013 году компанией «СибСтрой».

ЖК «Дождь» включает 17 этажей, на которых расположены 220 квартир площадью от 27 до 186 кв. метров. Тип дома — монолитно-кирпичный. Проектом предусмотрено 121 машино-место в подземной части здания. По данным отдела продаж, дом был введен в эксплуатацию в I квартале 2017 года.

Средняя стоимость квадратного метра в ЖК «Дождь» держится на уровне 85–90 тыс. рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Сальников, директор по продажам «Центрального агентства недвижимости»:

— На наш взгляд, наиболее заметные объекты рейтинга новостроек — ЖК «Жуковка» и «Бульварный переулок». Эти проекты отличают комплексное освоение, серьезное проектное решение, присутствует серьезный брендинг без упоминания «люкс» через строчку, чтобы оправдать стоимость квадратного метра. В целом, по нашим оценкам, сегмент жилья высокой ценовой категории в Новосибирске почувствовал на себе наиболее слабое влияние стагнации рынка новостроек. Это в том числе заметно по темпам строительства в массовом сегменте, все еще оставляющим желать лучшего.

На попадание в Топ-10 в этом году также претендовали следующие новостройки (проранжированы по убыванию в рейтинге):

Дом на Потанинской (ул. Ольги Жилиной, 23)

ЖК «Римский квартал»

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