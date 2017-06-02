Для многих людей покупка жилья — это одна из самых важных и дорогостоящих сделок за всю жизнь, поэтому к вопросу выбора и приобретения квартиры они подходят очень тщательно. Сегодня застройщики создают жилье, ориентируясь не только на доходы, но и на образ жизни потребителей. Главным критерием становится концепция и, конечно же, четкое соблюдение сроков сдачи объектов. Все это воплощает на практике новосибирская группа компаний «Строитель».

Смена предпочтений

За последние несколько лет объемы ввода в эксплуатацию жилья активно возросли, что сформировало на рынке новые тенденции. К актуальным критериям покупки квартир можно отнести рост комфортности и увеличение площадей, активное развитие инфраструктуры и внимание к безопасности (услуги консьержей, охрана и видеонаблюдение, закрытая благоустроенная территория).

Концепцию жилья необходимо выстраивать с учетом образа жизни потенциальных клиентов. При этом образ жизни определяется не только материальным положением и социальным статусом потребителя, но и факторами, формирующими его предпочтения, — привычками, семейным положением, культурой быта, профессиональной идентичностью. На сегодня есть яркие примеры продвижения не обычных квартир, а определенного образа жизни. Пока это относится в основном к элитному жилью, но уникальные решения уже находят свое развитие и в объектах класса «комфорт».

Многие покупатели по привычке отдают предпочтение району, в котором они выросли, и выбирают для себя интересные варианты и современные дома. Это способствует развитию качественно нового престижного жилья с наличием концепции, расширению географии строительства и активной застройке тех районов, которые не являются центральными, но приближены к ним.

Важнейшим параметром, влияющим на принятие решения о покупке жилой недвижимости, на сегодня являются сроки сдачи квартир. Напомним, что в прошлом году редакция «КС» проводила исследование по этому вопросу, выясняя, при какой просрочке жители обычно начинают волноваться и как это волнение может перерасти в тревогу и отразиться на финансовых делах застройщика. На все эти вопросы «КС» искал ответ вместе с экспертами рынка новостроек и участниками рынка недвижимости. Исследование показало, что даже лидеры рынка часто пренебрегают четким соблюдением сроков сдачи объектов. Однако этого нельзя сказать о тех компаниях, которые ставят этот параметр во главу угла.

ГК «Строитель» возводит качественную недвижимость в рекордные сроки. 17-этажный комплекс апартаментов «JET Аpartments»*, располагающийся неподалеку от станции метро «Гагаринская», был введен в эксплуатацию в Новосибирске в июне 2016 года. Высотка на 182 апартамента была возведена практически за год: по данным ГК «Строитель», основной цикл строительства начался в июне 2015 года, а сдача объекта прошла в июне 2016 года.

Аналитики и эксперты отмечают высокие темпы строительства и по остальным проектам, с которыми работает застройщик в настоящее время. Так, строительство ЖК «Эталон»** стартовало в марте 2016 года, а в мае 2016 года приступили к строительству ЖК «Аксиома»***. На данный момент в проектах строительства завершаются работы по внутренней отделке, монтажу фасадов, готовятся к реализации новейшего проекта благоустройства. Жилые комплексы планируют досрочно ввести в эксплуатацию уже осенью 2017 года.

Доказано на практике

Напомним, что ГК «Строитель» — одна из крупнейших строительных компаний Новосибирска.

Преимущества ГК «Строитель» понятны и прозрачны:

— высокие темпы строительства;

— надежные отношения с банками;

— по итогам 2016 года группа компаний получила почетную грамоту от мэрии города

Новосибирска и благодарность от администрации Новосибирской области за вклад в развитие строительной отрасли.

ГК «Строитель» стабильно занимает высокие позиции в различных рейтингах. Один из недавних — присвоение рейтинга «А» («Надежный») по версии ресурса METR-NSK.RU. По словам автора рейтинга, независимого эксперта рынка недвижимости Сергея Николаева, ГК «Строитель» заметно выделяется из числа других надежных застройщиков именно по показателям скорости строительства. Очевидно, что в компании тщательно отлажен технологический процесс, позволивший достичь таких результатов.

ЖК «Эталон» — стандарт успешной жизни!

«Эталон» — это не просто комфортный жилой комплекс, но и яркий узнаваемый объект с определенным статусом. «Дом с часами» — так называют «Эталон» его будущие жители.

Концепция ЖК «Эталон» — это тщательно выверенные планировки, пропорции, ландшафтные и дизайнерские решения, строгая классика кирпичного фасада, стремящихся ввысь линий. Современные холлы, двор со спортивными и детскими площадками, зона отдыха — все это образует наиболее комфортную для жизни среду. Закрытый двор в «Эталоне» будет находиться под видеонаблюдением, а выразительная подсветка объекта делает его узнаваемым с любой высоты!

Синоним «Эталона» — простор! Большие и уютные квартиры рядом с площадью Калинина, залитые солнечным светом. Различные варианты планировок — от уютных однокомнатных студий, до 4-комнатных квартир с застекленными террасами.

Удобное расположение — то, чем «Дом с часами» может действительно гордиться! В доступности находятся гипермаркет «METRO Cash & Carry», «Ройял Парк», рестораны, кинотеатры «Синема парк» фитнес-клубы «Европа» и «Экстрим Фитнес Премиум». Поблизости располагаются Дендропарк (на территории Ботанического лесничества) и Тимирязевский сквер, в пешей доступности — Новосибирский зоопарк (15 минут пешком).

«Аксиома» — новый взгляд на левобережную жизнь!

Это одна из уникальных новостроек, которую отличают не только яркий фасад и цветущий двор, но и продуманность каждой детали — витражное остекление лоджий и балконов, необычная яркая внутренняя отделка подъездов. Преимущества ЖК «Аксиома» — паркинг, детские площадки, развитая инфраструктура, интересные архитектурные решения, ландшафтное озеленение, площадка для спорта, закрытая огороженная территория.

«Аксиома» — перспективный жилой комплекс на левом берегу, сочетающий в себе большой выбор вариантов планировки квартир и удачное расположение. Это свежее и доступное решение для покупателей, которые хотят приобрести современное жилье в новостройке. ЖК «Аксиома» располагается неподалеку от станции метро «Площадь Маркса». Вблизи располагается сквер «Сибиряков-Гвардейцев», примерно в 20 минутах от объекта находится стадион «Сибсельмаш», торговые центры «Сан-Сити», «Фестиваль», «Версаль».

В жилых комплексах «Эталон» и «Аксиома» для потенциальных покупателей проводятся экскурсии, во время которых клиенты могут посетить квартиры, увидеть готовность дома и уровень отделки, самостоятельно оценить местоположение, инфраструктуру района и транспортную доступность.

Группа компаний «Строитель»:

жилой комплекс «Эталон», «Аксиома», комплекс JET Apartments

Запись на экскурсию: 8 (383) 209-95-25

Главный офис: ул. Некрасова, 54, 1-й этаж, оф. 125

Сайт: www.stroitelnsk.ru

* «Джет Апартментс», застройщик — ООО «Полезная площадь».

** Застройщик ЖК «Эталон» — ООО «Элитный дом».

*** Застройщик ЖК «Аксиома» — ООО «ИнСтрой».

Проектные декларации размещены на сайте http://stroitelnsk.ru/deklaratsii/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter