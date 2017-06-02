В Новосибирске прекращено уголовное преследование директора ЗАО «Левобережный песчаный карьер»

В отношении директора новосибирского предприятия завершено расследование уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты многомиллионной суммы налогов, сообщает следственное управление.

В СУ СК РФ по Новосибирской области рассказали, что дело директора «Левобережного песчаного карьера» завершено. Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов. В пресс-службе ведомства уточнили, что сумма уклонения составила 23,55 млн рублей, которую директор предприятия скрыл, внося в декларации завышенные данные о расходах с января 2012 года по декабрь 2014 года. Пока шло расследование, обвиняемый возместил всю раскрытую недоимку. Всего им было уплачено более 32 млн рублей, в том числе начисленные пени и штрафы.

«Ввиду того, что ранее обвиняемый к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений не привлекался, возместил причиненный бюджетной системе ущерб, следователем принято решение о прекращении уголовного преследования», — говорится в сообщении.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, компанией, занимающейся разработкой гравийных и песчаных карьеров в Новосибирском районе НСО, руководит Дмитрий Максимов. С «Левобережным песчаным карьером» мэрией Новосибирска в 2016 году был заключен контракт на поставку песко-соляной смеси, которая использовалась при обработке дорог в зимний период.

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