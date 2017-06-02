В «Росинке Сибири» объявили о запуске производства бутилированной воды из новых скважин в Академгородке. По сути она стала идеологическим наследником прежней марки воды, носящей название компании. Однако руководство компании обращает внимание на то, что произошедшие изменения нельзя считать ребрендингом. Речь идет о запуске нового товарного знака «DIO».

Напомним, что компания по производству, и доставке артезианской питьевой воды в Новосибирской области «Росинка Сибири» была основана в 2001 году в Академгородке. Необходимость в строительстве нового завода, по словам директора «Росинки Сибири» Никиты Катешова, появилась несколько лет назад. Компания активно развивалась и со временем переросла свою площадку. В связи с этим в конце марта было запущено новое производство бутилированной воды «Диоген». Оно расположено на границе лесной зоны Академгородка. На территории производственной площадки находятся две артезианские скважины глубиной 105 метров каждая. Из них и берут воду, которая выпускается под маркой DIO.

О том, почему нельзя было выпускать бутилированную воду под прежним названием, рассказала заместитель директора компании «Росинка Сибири» Валентина Шикарева. Вода марки «Росинка Сибири» разливалась из скважины, расположенной в другом месте и имевшей другую глубину. К тому же, по утверждению Валентины Шикаревой, была принципиально изменена водоподготовка, которая стала применяться при производстве воды новой марки. По этим причинам вода двух марок имеет разный минеральный состав и, соответственно, отличается по вкусу. Чтобы не вводить клиентов в заблуждение, было принято решение зарегистрировать новый товарный знак «DIO».

DIO на латыни — «божественное начало». А вода, по словам Валентины Шикаревой, есть начало жизни на Земле. «Мы взяли на себя смелость назвать DIO мудрой водой, потому что наш завод находится в самом сердце сибирской науки в Академгородке. На новом производстве в водоподготовке, розливе и контроле качества воды были реализованы самые последние научные разработки, а также учтен наш 16-летний опыт в этой сфере», — объясняет выбор названия марки Валентина Шикарева. Новому комплексу дали созвучное название — «Мудрое производство воды Диоген».

Производство «Диоген»

Как рассказал корреспонденту «КС» Никита Катешов, на производстве «Диоген» установлено оборудование, разливающее 600 19-литровых бутылей в час. Вода из скважин поступает на завод, в цех водоподготовки. Там она проходит очистку в 10 ступеней: ее насыщают кислородом, очищают от примесей, умягчают, фильтруют, проводят обезжелезивание и корректируют минеральный состав. Впрочем, по замечанию Никиты Катешова, вода может быть бутилирована без изменения ее состава. Дело в том, что из скважины идет вода, которая по всем показателям удовлетворяет требованиям высшей категории питьевой воды. Благодаря составу подземных слоев она имеет низкое содержание железа, марганца, богата минералами и обладает приятным вкусом. В связи с этим есть вероятность, что при запуске оборудования по розливу воды в маленькие бутылки процедура водоочистки не будет применяться вовсе. В этом случае клиенты смогут пить природную воду с естественным уровнем минерализации.

Однако при розливе воды в 19-литровые бутыли от системы очистки нельзя отказаться. Поскольку воду из такой объемной тары пьют дольше, нужно сделать так, чтобы она не теряла свои вкусовые качества. Для этого в компании снижают уровень минерализации воды. Кроме того, организован контроль за чистотой тары. Сначала вернувшаяся на производство бутыль проходит процедуру визуального осмотра и проверку на запах. Причем сотрудники, занимающиеся этим, работают посменно и меняются в течение дня, дабы избежать потери остроты обоняния. Тара с неприятным запахом и та, на которой обнаружили трещины или другие значительные внешние дефекты, забраковывается. Пригодная для дальнейшего использования бутыль отправляется в машину, где ее моют снаружи. После этого ее на световом экране осматривает контролер и в случае необходимости отбраковывает. Дальнейшим пунктом тары становится машина, в которой происходит мойка и дезинфекция. Финальная стадия — наполнение и укупор бутыли. Вся водоподготовка и розлив проходят в огороженном от всего остального завода помещении. В нем установлена система вентиляции, которая обеспечивает избыточное давление внутри производства для того, чтобы туда не могли попасть никакие загрязнения извне. Кроме того, воздух в помещении очищается до стерильного уровня, который применяется на фармакологических производствах. После этого бутыль закрывают крышкой и надевают на нее термоусадочный колпачок, на который наносится дата выпуска.

Контроль качества

Несколько раз в течение дня собственная лаборатория компании «Росинка Сибири» проводит контроль качества воды. Также, по словам Никиты Катешова, вода отдается на анализ в независимую лабораторию, по результатам которого компания получает протокол на каждую партию.

Помимо качества воды, в производстве бутилированной воды большое значение имеет качество тары. «Росинка Сибири» производит 19-литровые бутыли, которыми пользуется сама и продает компаниям из других регионов. Никита Катешов назвал три преимущества тары собственного производства. Во-первых, компания делает ее из качественного сырья. «Мы столкнулись с тем, что некоторые производители бутылей в России, желая любым способом опустить цену на воду, используют вторичное сырье. Старые, вышедшие из употребления бутыли измельчают, переплавляют, гранулируют.

В итоге загрязнения старой бутылки становятся частью новой, которая ко всему прочему может выделять в свое содержимое вредные вещества», — сетует собеседник «КС». Использование некачественной тары, по мнению Никиты Катешова, является влиянием кризиса. ПЭТ в качестве материала для оборотной тары неприемлем. Бутыли из ПЭТ быстро выходят из строя: теряют внешний вид, покрываются царапинами, теряют прозрачность. Но главный их недостаток заключается в том, что их нельзя мыть при высокой температуре. «Если бутыль из ПЭТ промыть нагретой до 70 градусов водой, а это температура воды в нашей моечной машине, то она съежится примерно в 1,5 раза», — сообщил Никита Катешов, добавив, что его компания в качестве сырья использует специальный поликарбонат для бутылей.

Еще одно преимущество — это прочность. За счет того, что производимые компанией бутыли прочные, в них трудно сделать трещину. Их практически невозможно разбить, а значит, вероятность утечки воды из бутыли в разы снижается. Прозрачность тары является третьим преимуществом, ведь воду из красивой бутылки приятно пить.

Продукция DIO

Скважины, из которых добывается вода DIO, относятся к гидрокарбонатным магниево-кальциевым источникам. Поэтому новая продукция компании содержит множество полезных элементов, среди которых кальций, калий, магний, натрий. После процедуры водоочистки получается очень вкусная и полезная вода, которая имеет оптимальный состав для сибиряков. Некоторые диетологи советуют употреблять в пищу то, что растет в той местности, в которой живет человек. То же самое, по мнению Валентины Шикаревой, относится и к воде. «Та подземная вода, которая преобладает в вашем регионе, наиболее полезна и лучше усваивается организмом», — считает собеседница «КС». DIO разработана специально с учетом экологических и климатических факторов Западной Сибири.

Новую марку бутилированной воды компания производит в трех вариантах. «DIO Классик» — вода, поднятая с глубины 105 метров. Она содержит больше кальция, магния и калия. «DIO Фреш» хорошо подходит для использования в кофемашинах по двум причинам: вода не оставляет накипи и отлично раскрывает вкус напитка. «DIO Минерал» обогащена крайне важными для сибиряков элементами — йодом и фтором.

Йод нормализует функцию щитовидной железы, а также способствует умственному развитию детей. Фтор полезен не только для зубов, костей, но и для иммунной системы, которая может усваивать этот элемент только растворенным в воде. Особенно Валентина Шикарева рекомендует пить воду с фтором в периоды распространения острой респираторной вирусной инфекции.

Собственное производство компании включает в себя две линии. Одна из них разливает воду в 19-литровые бутыли, вторая — в 5,5-литровые.

Кавказские воды из Архыза

Кроме воды собственного производства, «Росинка Сибири» предлагает кавказские воды, привезенные из Карачаево-Черкессии. Среди них есть детская питьевая вода и два вида минеральных столовых вод разного объема. Один из них — это вода защищенного географического места происхождения «Легенда гор АРХЫЗ». Завод, с которым сотрудничает компания, находится в поселке Нижний Архыз. «Мы были на этом производстве. Вода, не проходя никакой обработки, кроме очистки от взвесей, разливается в бутыли. Тех солей и минералов, которые в ней присутствуют, в воде нашего региона просто нет, — рассказывает Валентина Шикарева. — И самое главное, эту воду можно употреблять без ограничений, а также использовать для приготовления пищи».

Планы компании

Руководство компании не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь чтобы максимально удовлетворить спрос клиента, надо дать ему возможность выбора, считает Никита Катешов. В «Росинке Сибири» поделились с корреспондентом «КС» планами по расширению линейки продукции. Во-первых, в компании хотят запустить линию по розливу питьевой воды в маленькие бутылки. Никита Катешов признается, что на такое оборудование у компании пока нет собственных средств, а кредитами в организации предпочитают не пользоваться. Стоит отметить, что отсутствие кредитных обязательств позволяет «Росинке Сибири» не увеличивать долговую нагрузку, дополнительные издержки, а следовательно, не повышать цену на продукцию. Однако развивать деятельность можно и в сегменте производства воды в 19-литровой таре. По словам Валентины Шикаревой, компания ведет поиск дилеров для продажи такой воды в другие регионы.

Заказать воду DIO можно на сайте www.rosinka-sibiri.ru

или по телефону +7 (383) 333-99-00

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