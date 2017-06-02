Продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника Канского таможенного поста Красноярской таможни. Должностное лицо обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, в начале 2017 года обвиняемый предложил руководителю одной из коммерческих организаций осуществлять общее покровительство над ней в обмен на ежемесячное денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. Коммерсант заявил об этом случае в правоохранительные органы. В конце мая обвиняемого задержали при передаче ему взятки.

Центральный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ продолжает расследование дела. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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