Новосибирский драматический театр Сергея Афанасьева начнет давать спектакли в здании кинотеатра «Пионер» в конце 2018 года. По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, официальная передача здания театру запланирована на 8 июня.

На брифинге 1 июня, посвященном планам развития театра Афанасьева, также стало известно, что обследование здания кинотеатра «Пионер» на предмет определения объема ремонтных работ начнется 5 июня. Реконструкция займет около 1,5 лет. На ремонт запланировано 100 млн рублей. Половину этой суммы готовы предоставить из городского бюджета на обследование здания и проектную документацию. 50 млн рублей на техническое оснащение театра выделит министерство культуры РФ.

Как рассказал на брифинге режиссер и художественный руководитель театра Сергей Афанасьев, в здании кинотеатра планируется сделать два зала — на 150 и на 250 зрителей. В нынешнем помещении, которое театр занимает на Вокзальной магистрали, расположен зал на 100 зрительских мест. Также Сергей Афанасьев сообщил, что в новом здании для артистов появятся гримерки, репетиционные залы, складские помещения для реквизита. Для зрителей оборудуют несколько гардеробных, большое фойе и буфет. Вывеску на здании также планируется сменить. Сергей Афанасьев рассчитывает, что театр сможет принять зрителей в новом здании уже в сезоне 2018-2019 г.

Напомним, седьмой арбитражный апелляционный суд Томска оставил без изменений решение Арбитражного суда в Новосибирске о передаче помещений кинотеатра «Пионер» театру Афанасьева. О возможности переезда театра Афанасьева в здание «Пионера» городские власти заговорили еще в январе прошлого года.

Ранее «КС» писал, что компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» не пожелала вовремя освободить арендованные помещения и подала встречный иск. Таким образом, кинопрокатчик выиграл время на вывоз своего оборудования из здания.

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