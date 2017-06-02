Новосибирская область поднялась в рейтинге уровня открытости бюджета

Специалисты ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» отнесли Новосибирскую область в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Такой информацией поделились в областном минфине.

Ежегодный рейтинг, составляемый Научно-исследовательским финансовым институтом в Москве, основывается на мониторинге уровня открытости бюджетных данных. В этом году Новосибирская область значительно улучшила свои позиции в этой сфере и, наравне с семи регионами, разделила места с 9 по 16 в России, а в СФО – места с 1 по 2. Таким образом регион вошел в группу субъектов, где наблюдается очень высокий уровень открытости бюджетных данных. Например, в рейтинге прошлого года регион находился на 74-78 месте и входил в группу регионов с «низким уровнем открытости бюджетных данных».

В новом рейтинге эксперты отметили практику Новосибирской области о представлении сведений о субсидиях местным бюджетам и их распределении в первоначально принятом законе о бюджете как «лучшую практику». Кроме Новосибирской области, подобная оценка досталась только Сахалинской области.

«Каждый гражданин может получить на официальном сайте МФ и НП НСО информацию о планировании и исполнении областного бюджета, основных направлениях бюджетно-налоговой политики, общественных обсуждениях. Кроме того, для людей, не имеющих специального образования, на регулярной основе разрабатывается брошюра «Бюджет для граждан», содержащая информацию о бюджете и бюджетном процессе Новосибирской области в доступной и понятной форме», — прокомментировали в министерстве финансов улучшение позиций региона в федеральном рейтинге.

Что касается других субъектов СФО, то в группу с очень высоким уровнем открытости вместе с Новосибирской областью вошла республика Бурятия. Несколько хуже позиции у Хакасии, Омской и Иркутской областей, а также Красноярского края. Эти регионы заняли места с 17 по 41. При этом они так же, как и первые, входят в первую группу.

Республики Алтай и Тыва, Алтайский край и Забайкальский край вошли во вторую группу «высокий уровень открытости бюджетных данных», заняв места с 49 по 70. Кемеровская область, находясь на 74-81 местах, в новом рейтинге показала средний уровень открытости бюджета, а Томская область расположилась на 83-85 местах с соответствующем низким уровнем открытости бюджетных данных.

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