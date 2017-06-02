Проблема контроля качества школьного питания в Новосибирске актуальна уже не первый год. Независимые экспертизы демонстрируют наличие в детском меню суррогатов и фальсификатов, местные поставщики жалуются на то, что им не дают возможности поставлять качественную продукцию. В том, какие еще проблемы существуют в этой сфере и как власти Новосибирска планируют их решать, разбирался «КС».

«Много соблазнов, помимо горячего супа»

В Новосибирске сегодня действует 211 школ и 247 детских садов. Во всех садиках и 100 школах питание организуют самостоятельно на базе своих столовых, 80 школ обслуживаются муниципальными комбинатами питания, еще три — базовой столовой гимназии «Горностай» и 28 — по схеме аутсорсинга коммерческими комбинатами питания.

По данным мэрии Новосибирска, на финансирование льготных категорий обучающихся из бюджета города в 2016 году выделено 177 млн рублей.

Как отмечает начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Попов, за последний год охват горячим питанием увеличился до 89%, постепенно планируется довести эту цифру до 100%, хотя пока, по наблюдениям собеседника «КС», у детей слишком много соблазнов купить что-нибудь, помимо горячего супа. «Безналичный расчет позволит адресно тратить деньги, потому что в ларьке их не потратишь», — отмечает собеседник «КС». Также ведется работа по переходу оплаты питания на безналичный расчет. «Если на начало нашей работы в системе была 81 школа, то по состоянию на 1 мая эта цифра выросла до 105 школ», — подводит итоги работы Роман Попов.

Напомним, что отдел контроля организации питания и ресурсного обеспечения был создан в мэрии Новосибирска в июне прошлого года. «За это время проведены выезды в 147 образовательных учреждений. Ежемесячно по итогам этих проверок проходят встречи с начальником департамента образования — положительный опыт обобщается, несколько руководителей школ, наоборот, были привлечены к взысканиям», — рассказывает Роман Попов.

В новом учебном году отдел планирует охватить своим контролем все школы города.

В 2016 году было отремонтировано пять пищеблоков, этим летом их модернизация будет продолжена. «Мы планируем сделать частичный ремонт пищеблоков в семи школах и капитальный — в одной школе-интернате и трех детских садах», — делится планами чиновник.

К слову, средний завтрак в школе сегодня стоит около 40 рублей, обед — 65 рублей, полдник — 25 рублей. Корректировок по этому вопросу в ближайшее время не будет — такой суммы вполне достаточно, считают в мэрии. А вот с детскими садами ситуация складывается неоднозначная. «На основании множества просьб, жалоб, заявлений родителей мы подали свои предложения пересмотреть эту цифру», — говорит Попов. Специалисты подсчитали, что сейчас требуемый объем средств на один день — 110 рублей. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

По словам Романа Попова, мэрия ведет работу для повышения квалификации сотрудников пищеблоков, проведено четыре обучающих семинара с участием лучших поваров города, сотрудников Роспотребнадзора, Ветнадзора. Родителей собирали на двух больших родительских собраниях на базе комбинатов питания, где им рассказывалось о правильном питании детей. «Часто родители говорят: ребенок ничего не ест. Одна из проблем — его просто не научили правильно питаться дома. Он не ест кашу, рыбу, омлет, а хочет бутерброд с колбасой и майонезом. Но майонез и кетчуп не входят в состав детского питания. Выход здесь — просвещение родителей на тему правильного питания», — соглашается с необходимостью проведения таких мероприятий координатор областного родительского комитета Алена Гусишная.

«Абсурд и голая пропаганда»

Напомним, что в начале мая губернатор Новосибирской области назвал контроль организации и качества питания школьников приоритетной задачей. В частности, предполагается провести тотальную общественную проверку столовых. «КС» также ранее освещал проблематику качества детского питания.

Алена Гусишная рассказывает, что сегодня в большинстве районов области созданы муниципальные родительские комитеты, где действуют в том числе и комиссии по питанию, в которые входят родители. Они имеют право посещать столовые, пробовать еду и оценивать ее по разным, отмеченным в специально разработанных для этого рекомендациях параметрам. Например, по весу и температурному режиму. «С момента функционирования комиссий число жалоб на школьное питание стало снижаться, потому что теперь родители сами могут прийти, попробовать, увидеть собственными глазами, как оно организовано. На мой взгляд, мы часто предъявляем к школе завышенное требование, не решая при этом проблемы на уровне семьи. Строчим жалобы на школы, а когда начинаем разбираться, выясняется, что все вкусно, все соответствует температуре, весу. Это не в школе или лагере плохо кормят. Просто ваши дети плохо едят. Несколько раз я была в школьных столовых и пробовала то, что там подают. Еда всегда съедобная, качественная, вполне приличная».

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Тямин сомневается в эффективности таких проверок: «Факты таковы, что сейчас никто не проводит контроль качества ни входящей, ни выходящей продукции. Это подтверждают и проведенные извне экспертизы».

«Проверка качества питания путем дегустации — это абсурд и голая пропаганда, — уверен директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, член комиссии при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по вопросам обеспечения продовольственной безопасности на потребительском рынке, к. м. н. Яков Новоселов. — Невозможно на вкус, цвет или запах отличить фальсификат из пальмового жира от полноценного молока или масла, колбасу из сои, смеси кишечника и мочеполовых органов — от качественного продукта».

В прошлом году Сибирский федеральный центр оздоровительного питания провел экспертизы в 11 детских учреждениях. В процессе проверок отбирались товары группы риска, и 90% исследованных продуктов оказались либо фальсифицированными, либо недоброкачественными.

Как рассказывает Яков Новоселов, в этом году ситуация не изменилась: «Мы провели еще две проверки в школах. Качество поставляемых продуктов точно такое же — фальсификаты и суррогаты. Например, в 168-й школе сыр не содержит ни капли молока. Со сливочным маслом и сухим молоком то же самое. Между тем это прямое нарушение действующего федерального законодательства. Подобные продукты не могут ни производиться, ни предоставляться населению. Такое некачественное, неполноценное питание приводит к возникновению почти 50% заболеваний и сокращает продолжительность жизни в среднем на 15 лет».

Сопредседатель регионального штаба «Общероссийский Народный Фронт» Сергей Соколов рассказывает, что на сегодняшний день экспертами в детских учреждениях Новосибирска проведено порядка 17 проверок, в том числе и с участием органов прокуратуры. «В 90% случаев в лабораторных условиях было подтверждено наличие фальсификата молочной продукции. Последняя проверка была сделана 22 мая в одной из средних школ города Обь. Буквально вчера поступил протокол испытаний. Как мы и ожидали, в сливочном масле и в консервированных сливках, образцы которых были предоставлены администрацией школы, был фальсификат».

По словам Якова Новоселова, надзорные органы как были предельно ограничены в осуществлении контроля (и не только в школах и детских садах, но и в магазинах), так и остались. «Это принципы федерального законодательства, развязывающего руки недобросовестным дельцам, наживающимся на здоровье нас и наших детей. При этом все фальсификаты и суррогаты поставляются по ценам более высоким, чем стоимость элитных продуктов в дорогих магазинах», — отмечает собеседник «КС».

Также Яков Новоселов обращает внимание, что центр оздоровительного питания в течение полугода совместно с ОНФ неоднократно собирал на совещания представителей минобразования Новосибирской области, департамента образования мэрии, где предлагалась четкая и понятная программа контроля качества и закупочных цен, полностью соответствующая действующему законодательству. «Однако они отказываются ее принимать, даже несмотря на указание федерального инспектора о необходимости ускорить ее внедрение и взятии на контроль этой проблемы аппаратом полномочного представителя президента по СФО», — сетует Яков Новоселов.

В свою очередь Роман Попов отмечает, что мэрия ведет активную работу совместно с Роспотребнадзором и общественниками, которая направлена на улучшение качества поставляемого в школы сырья: «Сейчас разработаются рекомендации, ужесточающие подход к качеству продукции, вплоть до рассмотрения на федеральном уровне введения такого бренда, как «Школьное питание». Это необходимо для того, чтобы недобросовестные поставщики вообще не смогли зайти на этот рынок».

Сергей Соколов также рассказывает, что «Народный Фронт» инициировал активное создание межведомственной рабочей группы с минобразования Новосибирской области, департаментом образования города, Роспотребнадзором, организациями по сертификации и другими заинтересованными сторонами. «На сегодня уже прошло несколько встреч, на которых все участники признали, что проблема наличия фальсификатов в продуктах, поставляемых в школы, есть. И бороться с этим можно, когда появится регламент действий при определении входящего контроля качества — фальсификат можно обнаружить только в лабораторных условиях, но пока такой официальный рычаг контроля в регионе отсутствует».

Проект регламента был представлен на одном из таких общих заседаний в «Народном Фронте». «Документ получится довольно емкий, со ссылками на различные нормативные документы, поэтому всем участникам было предложено отработать его на экспертном уровне и внести свои замечания, — поясняет Сергей Соколов. — Ожидалось, что финальная версия регламента будет готова к середине мая. Однако в результате анализа обратной связи от членов рабочей группы юридическая служба «Народного Фронта», сведя все точки зрения участников обсуждения в один запрос, направила его прокурору Новосибирской области и попросила дать правовую оценку корректности применения тех или иных нормативных документов, определяющих порядок проведения входящего контроля качества продуктов, поступающих в виде сырья в детские учреждения региона». Ориентировочно ответ от прокурора ожидается получить уже в июне. И уже тогда, исходя из его заключения, и будет разработан финальный вариант регламента.

Сергей Соколов отмечает, что, несмотря на остроту проблемы, сегодня она находится под контролем не только общественников, но и органов законодательной власти региона и федерального инспектора Новосибирской области Ильи Чернышова.

«Кто дешевле выставил, тот и выиграл»

Как отмечает Роман Попов, в течение прошлой осени отдел контроля организации питания и ресурсного обеспечения мэрии Новосибирска совместно с отделом по организации закупок работали над совершенствованием договоров и контрактов, благодаря этому с января 2017 года в силу вступил ряд ограничений для поставщиков. Самое важное изменение заключается в том, что осуществление экспертизы некачественных продуктов происходит теперь за счет поставщика. Их замену он обязан осуществить в течение двух часов. Отдел закупок не пропускает ни один договор и контракт, где нет этих пунктов. По словам чиновника, такая мера очень дисциплинирует поставщиков.

Кроме того, мэрия рекомендует всем учреждениям стараться проводить аукцион. «У нас есть два закона — ФЗ 44 «О закупках» и ФЗ 223 «О закупках для автономных учреждений», поэтому напрямую давать приказ, чтобы все проводили эту процедуру, мы не можем. Но мы максимально держим на контроле исполнение этих законов», — поясняет Роман Попов.

Николай Тямин согласен, что проблема заключается в том, что, по действующему ФЗ-44, «кто дешевле выставил, тот и выиграл. А дешево — не значит качественно». Проблем во взаимодействии с поставщиками вообще немало. «При анализе непосредственно поставщиков выявилось, что это не просто перекупщики, завышающие цены и поставляющие суррогаты. Оказалось, что организации, поставляющие эти продукты, сами приобретают их у других перекупщиков. Далее след реального происхождения продуктов просто теряется», — рассказывает Яков Новоселов.

Решать проблему призывает и Николай Тямин: «Сегодня местных производителей на рынке школьного питания практически нет, хотя у нас много крупных производителей. Но представьте, если молочную продукцию нам поставляет производитель из Казани! При этом в Казани такая организация не зарегистрирована ни в налоговой, ни в прокуратуре. Этот вопрос уже попал в поле зрения федерального инспектора».

При этом Роман Попов сетует, что многие фермерские хозяйства не могут участвовать в аукционах, понижать цену до тех величин, которые позволяют себе крупные сети. Кроме того, они часто не выдерживают логистических издержек. Однако отмечает, что практически все поставщики области — птицефабрики, хлебные, мясные заводы — так или иначе представлены на рынке школьного питания: «Например, в Калининском комбинате питания доля новосибирских поставщиков составляет примерно 70%».

Яков Новоселов же уверен, что местных фермеров искусственно ограничивают и попросту не допускают к участию в поставках продукции в школы: «Например, в один лот включают молоко вместе с бананами. Естественно, производитель молока не выращивает бананы и не может участвовать в таких конкурсах. По другим схемам — заключается договор, например, на поставку говядины и сухофруктов по, казалось бы, вполне приемлемым ценам, допустим, на общую стоимость (и говядины, и сухофруктов) на 100 000 рублей. Но в ходе поставок поставляется только говядина на сумму 99 000 рублей по цене 500 руб./кг, а сухофрукты не поставляются. И так далее».

Как уверяет Роман Попов, мэрия планирует решить этот вопрос: «В начале сентября мы будем собирать большой круглой стол, где будут присутствовать все поставщики, которые уже на текущий момент поставляют свою продукцию в школы и сады, и те, кто хотел бы выйти на этот рынок».

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