«Сибирский цемент» готов к «высокому» строительному сезону 2017 года. Несмотря на ощутимое падение рынка и пессимистичные прогнозы экспертов, холдинг не сокращает инвестиционные программы. На предприятиях «Сибцема» завершается ремонтная кампания, реализованы проекты по повышению уровня экологической безопасности производства.

В I квартале на Топкинском, Красноярском и Тимлюйском заводах, входящих в состав АО «ХК «Сибцем», выпущено 473,1 тыс. тонн цемента, что на 17% меньше по сравнению январем-мартом 2016 года. Сокращение производственных показателей характерно для всех участников отрасли: объемы потребления продукции падают третий год подряд. «В 2017 году ситуация на цементном рынке Сибири останется сложной, — уверен первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. — Объем потребления уменьшится на 8–10% к уровню 2016-го и составит примерно 4,7–4,8 млн тонн. Для сравнения: в кризисном 2009-м аналогичный показатель был равен 4,4 млн», — поясняет он. По мнению собеседника «КС», предпосылок, позволяющих говорить о скором восстановлении спроса, пока нет.

«Темпы жилищного строительства замедляются, крупные инфраструктурные проекты отсутствуют, — перечисляет Геннадий Рассказов. — Небольшой рост рынка — около 3–5% — возможен только в 2018-м. Принимая это во внимание, в текущем году мы планируем произвести и реализовать около 2,7 млн тонн цемента», — резюмирует он.

Однако, несмотря на объективные трудности, заводы «Сибирского цемента» продолжают стабильную работу и намерены в пиковые месяцы без сбоев обеспечить строителей Сибири высококачественными материалами.

Завершается реализация всех запланированных мероприятий на Топкинском цементном заводе. В цехе «Сырьевой» очищены чаши горизонтальных бассейнов № 1 и № 4, отремонтированы крановые мешалки № 1 и № 6. На заключительной стадии — работы на сырьевой мельнице № 9, на очереди — мельница № 2. В отделении «Гидрофол» подходит к концу ремонт мельницы мокрого самоизмельчения № 2.

В «Обжиге» сделан текущий ремонт вращающихся печей №№ 1, 2 и 3, в настоящее время проводятся работы на технологической линии № 5. Для агрегатов предусмотрены типовые мероприятия — ремонт главного привода и цепной зоны, восстановление корпуса, замена изношенных участков футеровки. На печах № 1–4 обновлена система распыления воды для охлаждения клинкера на месте его пересыпки с транспортера на склад. В цехе «Помол» подготовлен к эксплуатации сепаратор «QDK-29 N», установленный на мельницах № 8 и № 9, которые функционируют в замкнутом цикле. В цехе «Готовая продукция» модернизированы все три упаковочные линии, а также установлены четыре японских каплеструйных принтера «Hitachi UX-D160W», с их помощью на бумажные мешки наносится информация о сертификате соответствия.

На предприятии введен в эксплуатацию сервер информационной системы технологического мониторинга и диспетчеризации, который позволит специалистам завода получать информацию о ходе протекания технологического процесса, состоянии оборудования и технологических средств управления.

Особое внимание уделяется экологии. После замены фильтровальных рукавов на аспирационных фильтрах ФРКИ-360 цементных мельниц №№ 1, 2 и 9, а также упаковочных машин № 1–3 и установок тарирования цемента в биг-бэги № 1 и № 2 количество выбросов неорганической пыли снизилось на 19,2% и 27 % соответственно.

К нагрузкам летних месяцев готово оборудование Красноярского цементного завода. В цехе «Обжиг» завершен первый этап ремонта вращающейся печи № 4 — выполнена ревизия корпуса агрегата, устранены выявленные дефекты, отремонтировано угольное отделение, система подачи топлива, шламовое хозяйство, опорные блоки и гидроупоры.

В цехе «Помол» подготовлены к эксплуатации цементные мельницы №№ 4, 5, 6 и 8, на агрегатах проведена ревизия, заменены изношенные узлы и фильтрующие элементы аспирационного оборудования. Помимо этого, на мельнице № 8 выполнена полная разборка и сборка редуктора главного привода, что поможет обеспечить безаварийную работу агрегата. На мельнице № 5 отремонтированы корпус, система дозирования, элеваторы, сепараторы, цементопровод над силосной галереей, пневмокамерный насос и аспирационное оборудование — фильтр СФР-35 и рукавный фильтр ФРИ-70 системы дозирования. В настоящее время идут работы на мельнице № 7. В «Готовой продукции» проведен ремонт линии палетирования.

В ходе подготовки к «высокому» сезону на Тимлюйском цементном заводе в отделении производства шлама цеха «Помол» отремонтирована сырьевая мельница № 2, в цементном отделении — цементопроводы всех пяти мельниц: на 18 силосах проведена ревизия 135 задвижек, заменено более 300 метров трубопроводов. К эксплуатации подготовлена и мельница № 6: специалисты заменили пять обечаек корпуса мельницы, внутримельничную оснастку, провели ревизию привода мельницы и цапфовых подшипников, отремонтировали питатели, пневмокамерный насос и аспирационный вентилятор. На маслостанциях цементных мельниц № 6 и № 7 установлены фильтры и резервные маслонасосы. На печи № 1 цеха «Обжиг» выполнена ревизия подшипников опорных роликов печи и дымососов, заменено 10 рекуператоров.

На комбинате «Волна» отремонтирована технологическая линия СВ-2, предназначенная для производства волнистых хризотилцементных листов. В частности, выполнен ремонт системы подачи и подготовки сырья.

На заводах компании «Сибирский бетон» проведена ревизия оборудования, окончены плановые ремонты и мероприятия по техническому обслуживанию автоспецтехники.

«Несмотря на общий спад в строительной отрасли, в летние месяцы нагрузка на заводское оборудование значительно увеличится, — говорит исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин. — Но я уверен: ремонты, проведенные качественно и в срок, позволят нам отработать без сбоев».

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