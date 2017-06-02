В текущей экономической ситуации возрастает актуальность вопросов взаимодействия производителей с торговыми сетями. Поэтому не удивительно, что в рамках состоявшихся в Новосибирске Дней предпринимательства прошел круглый стол «Выход в сеть: взаимодействие предпринимателей с торговыми сетями», в котором приняли участие более 100 предпринимателей. Местные товаропроизводители поделились опытом, рассказали истории своего успеха и неудач во взаимодействии с торговыми сетями, а также задали вопросы представителям крупных торговых сетей Новосибирска.

Потребительский рынок — один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Новосибирска. На сегодня розничные сети включают более 4 тыс. стационарных предприятий торговли и более 3 тыс. объектов мелкой розницы. В торговой отрасли занято более 90 тыс. человек. В городе активно развиваются как региональные, так и федеральные сети. В частности, торговая сеть «Пятерочка» стремительно зашла на рынок Новосибирска летом 2016 года и на текущий момент насчитывает более 20 супермаркетов.

Сфера ритейла в городе активно развивается, однако зачастую у местных товаропроизводителей возникают сложности с попаданием на полку.

Согласно данным опроса предпринимателей, проведенного комитетом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска весной текущего года, порядка 21% локальных компаний пытались найти точки взаимодействия с крупными ритейлерами, еще 58% никак не решатся это сделать. По мнению местных игроков, основными препятствиями для попадания являются отсутствие потребности ритейлера в указанном товаре (24%), слишком низкая предлагаемая цена, не покрывающая расходы (18%), сомнения ритейлера в стабильности обеспечения необходимого объема поставок (14%) и отсутствие обратной связи от торговых сетей (8%).

Последний пункт, в частности, в ходе обсуждения отметили практически все предприниматели.

«Обратной связи с федеральными сетями, по сути, нет, — отмечает руководитель компании «Свежий хлеб» Татьяна Новикова. — Мы звонили и в «Магнит», и в «Сибирский Гигант», и в «Ленту», однако, выслав пакет документов, не получили ответа ни от одного из ритейлеров. Только в «Магните» нам удалось пообщаться с менеджером, но и эта беседа не увенчалась успехом. Местным производителям, безусловно, хотелось бы работать с крупными игроками рынка, потому что, допустим, хлеб — скоропортящийся продукт, и логичнее производить его непосредственно в Новосибирске, а не везти из центральной России».

Производством хлебобулочных и кондитерских изделий также занимается ИП Лариса Боян. «На текущий момент мы реализуем продукцию на базе собственного производства. Благодаря комитету поддержки и развития малого и среднего предпринимательства у нас состоялся первый диалог с региональным менеджером компании «Магнит», но в настоящий момент переговорный процесс ничем не закончился. Однако вместо «Магнита» с нами самостоятельно связалась сеть «Монетка», и мы уже вышли на финальный этап переговоров», — рассказала Лариса Боян.

О том, что разговоры не всегда приводят к цели, упомянула и коммерческий директор компании «Формула» Яна Смирнова: «В ноябре 2016 года мы разместили заявки на размещение нашей продукции в сети «Магнит». И только через полгода получили официальный ответ — отказ. Складывается ощущение, что федеральному центру мы просто не интересны».

В том, что ситуация обстоит иначе, предпринимателей убедила директор по закупкам и развитию компании «Лента» Ольга Ловчикова. «Торговая сеть «Лента», к примеру, полностью открыта для диалога с местными поставщиками продукции. Все данные и условия сотрудничества размещены на нашем сайте, есть образец договора, обозначены критерии для вхождения в сеть и требования», — заверила Ольга Ловчикова.

Работа с торговыми сетями вполне реальна, уверена руководитель оптового отдела швейной фабрики «Приз» (PRIZ) Наталья Засядько: «У нас достаточно большой опыт работы с торговыми сетями, продукция фабрики представлена более чем в 54 регионах России, имеются также свои собственные магазины. И мы планируем расширять сотрудничество с ритейлерами, потому что, несмотря на общую позитивную динамику, проблемы в общении с сетями все же есть. Подобные круглые столы, на мой взгляд, будут способствовать их решению».

Обменявшись мнениями, торговые сети и производители выразили готовность к конструктивному диалогу. Местные товаропроизводители, помимо обсуждения актуальных проблем, поделились опытом, рассказали истории своего успеха и неудач во взаимодействии с торговыми сетями, задали вопросы представителям крупных торговых сетей Новосибирска — гипермаркетов «Магнит», «Метро», «Сибирский Гигант», «Лента», «Аникс», «Пятерочка», «Монетка», «О’КЕЙ».

«Мероприятие было организовано на хорошем уровне. Большинство затронутых вопросов решались конструктивно и на месте. Большое спасибо Максиму Останину, так как последнее время большинство мероприятий, проводимых комитетом, очень актуальны и содержательны. Лично для нас был определён круг сетей, с которыми было бы интересно посотрудничать, а также договорись на «тест драйв» наших кофейных капсул в ТХ «Сибирский гигант», — отмечает основатель Gresso Coffee Александр Гресь.

Способствовать взаимодействию также призвана акция «Сделано в Новосибирске». Уже более месяца в трех крупных сетях — «Сибирский Гигант», «Магнит» и METRO (в общей сложности более 70 магазинов) — товары, произведенные в Новосибирской области, отмечены соответствующими логотипами. Представители сетей сообщили, что отметили интерес к данной продукции со стороны покупателей, и намерены и дальше участвовать в акции.

«Встреча предпринимателей с руководством торговых сетей, на наш взгляд, получилась насыщенной, — резюмировал председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Максим Останин. — Мы подвели итоги акции «Сделано в Новосибирске», договорились, что будем постоянно выделять новосибирского производителя специальным знаком в торговых сетях города. На встрече были предприниматели, которые с помощью нашей площадки продвигали свои товары, были и те, у кого есть проблемы во взаимодействии с сетями».

Подобные встречи планируется проводить ежемесячно. «Раз в месяц мы будем проводить встречи с торговыми сетями. Всех, у кого пока не получается выстроить конструктивное общение с ритейлерами, мы приглашаем к диалогу», — заключил Максим Останин.

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