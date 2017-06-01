Более чем в 50 городах России 28 мая прошел «Зеленый марафон». На старт вышли тысячи энтузиастов любительского спорта. Эта акция, которая, по словам организаторов, служит цели популяризации массового спорта и здорового образа жизни, в Новосибирске прошла уже в шестой раз. В воскресный день, который выдался по-летнему солнечным, на набережной проходили забеги среди взрослых и самых маленьких участников, различные конкурсы и розыгрыши призов от организаторов и партнеров акции. А под занавес праздника участники высадили молоденькие деревца и цветы в парке «Городское начало».

Вряд ли кто-то из инициаторов первого «Зеленого марафона» предполагал, что по прошествии всего нескольких лет он разрастется до масштабов национальной акции в поддержку физкультуры, спорта и экологии. И с каждым годом движение «зеленых» марафонцев все набирает обороты. Если в минувшем году энтузиасты бега вышли на старты чуть более чем в 40 городах, то в нынешнем — уже в 54. Но руководители и сотрудники Сбербанка России, с чьей легкой руки и появился этот праздник, уверяют, что дело не в цифрах. Шествие по стране набравшего такую популярность семейного спортивного праздника уже не остановить. И в 2018-м олимпийском году список городов-участников обязательно пополнится новичками.

Директор детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова
Директор детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова получила из рук главного экономиста «Сибирского Антрацита» Валентины Косулиной адресный благотворительный сертификат

Кстати о новичках. Впервые в акции принял участие хорошо известный жителям Новосибирска детский благотворительный фонд «Солнечный город», приглашенный в качестве одного из партнеров. Здесь же развернулась благотворительная ярмарка, где каждый желающий мог внести свою скромную лепту в помощь подопечным фонда. Не случайно девиз нынешней акции звучал как «Километры добрых дел».

На «Зеленом марафоне» потрясающая атмосфера. Есть ощущение такого уютного семейного праздника, которым эта акция по сути и является

Впрочем, не только горожане включились в благотворительный марафон в этот день. Активно поддержали почин Сибирского Банка и его бизнес-партнеры. Так, компания «Сибирский Антрацит», впервые принимавшая участие в «Зеленом марафоне», не стала ограничиваться лишь участием своих сотрудников в забеге. Главный экономист предприятия Валентина Косулина вручила директору фонда Марине Аксеновой адресный благотворительный сертификат. «Несмотря на то что «Сибирский Антрацит» впервые принимает участие в «Зеленом марафоне», мы постарались сделать так, чтобы быть максимально полезными, внеся свой вклад в спортивную, благотворительную и социальную части мероприятия, — отметила Валентина Косулина. — Здесь потрясающая атмосфера. Есть ощущение такого уютного семейного спортивного праздника. Как вы знаете, «Сибирский Антрацит» поддерживает развитие профессионального и любительского спорта в Новосибирской области, в частности, хоккея, поэтому мы с радостью принимаем участие в таких масштабных и интересных проектах. Надеюсь, что теперь участие в «Зеленом марафоне» станет традицией и для нашей компании». А тем временем на площадках перед сценой под руководством профессиональных тренеров началась разминка будущих марафонцев. Здесь же, к восторгу мальчишек, бойцы из клуба смешанных единоборств устроили показательные схватки. Но если за ними можно было лишь наблюдать со стороны, то вот в сдаче нормативов ГТО мог принять участие каждый. И надо сказать, от желающих испытать себя не было отбоя. Целая очередь выстроилась для того, чтобы продемонстрировать судьям собственные навыки в отжиманиях, прыжках в длину, подтягиваниях на перекладине и тяге гири. И если протяженность марафона была выбрана символически, то здесь ни о чем подобном речи не шло. Рассчитывать на почетный нагрудный знак мог только тот, кто оказался способен выдержать все испытания.

Детский забег в рамках «Зеленого марафона»
Детский забег в рамках «Зеленого марафона»

От имени мэрии Новосибирска гостей и участников марафона приветствовал заместитель градоначальника Валерий Шварцкопп: «Приветствую всех гостей и участников, всех, кто присутствует на этом замечательном празднике. Конечно, нас не может не радовать, что этот праздник превращается практически в семейный. Я желаю всем хорошего настроения. И приходите на следующий год со своими друзьями».

«Горожане любят спорт, любят физическую культуру, — в свою очередь отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. — Не проходит недели, чтобы в городе не состоялось какое-нибудь спортивное мероприятие. Ну а королева спорта — легка атлетика! И очень приятно сегодня вместе с вами окунуться в этот самый доступный вид спорта».

Первыми вышли на старт малыши от 5 до 8 лет. Нужно было видеть их серьезный настрой и нацеленность во чтобы то ни стало прийти к финишу первым. Следом настала очередь ребят постарше. Здесь на дистанцию 400 метров вышли мальчишки и девчонки от 9 до 12 лет.

«Уже во второй раз в этом году мы проводим «Зеленый марафончик» для детей в рамках нашей спортивной, социальной и экологической акции, — отметил заместитель председателя Сибирского Банка, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. — Для себя мы ее позиционируем как праздник здорового образа жизни. Праздник для жителей Новосибирска. В этом году мы впервые проводим это мероприятие совместно с благотворительным фондом «Солнечный город». И очень приятно, что все больше и больше жителей Новосибирска принимают в этом участие, и все больше наших бизнес-партнеров присоединяются к этой акции».

Ровно в 12:00 начался массовый забег на символические 4,2 км. В нынешнем году на главный старт «Зеленого марафона» вышли уже больше 3000 легкоатлетов-любителей. К слову, преодолевали они дистанцию без видимого напряжения, попутно успевая раздаривать улыбки болельщикам и позировать перед многочисленными фото- и видеообъективами.

Александр Виллер, аппаратчик угледобычи «Сибирского Антрацита», впервые принимавший участие в «Зеленом марафоне», поделился эмоциями после забега: «На предприятии часто устраивают спортивные конкурсы и соревнования, я постоянно в них участвую. Нередко побеждал, и меня позвали в команду «Сибирского Антрацита» в сегодняшнем марафоне. За рекордами не гнался, а бежал для души. Хотя, наверное, личный рекорд скорости сегодня поставил».

А на сцене уже все было готово для вручения призов и памятных подарков от организаторов и партнеров акции. Призерами в женском зачете стали Ирина Бакалей и Александра Колпакова, а первое место второй год подряд завоевала Елена Рухляда. Победу среди мужчин одержал Евгений Пищалов. На втором и третьем месте оказались Алексей Викулов и Антон Аникин. Не остались с пустыми руками и участники забега, не попавшие в число призеров. Организаторы подготовили для них специальную лотерею, где разыграли абонементы в фитнес-клубы, спортивные центры, фитнес-трекер и главный приз — горный велосипед.

По традиции завершился праздник высадкой деревьев и цветов в парке «Городское начало», и судя по тому, как год от года растет и множится движение «Зеленых марафонцев», скоро организаторам придется подыскивать для посадок новый участок.

Даже по самым скромным оценкам, на набережной в этот день собралось не менее 5000 человек. Ну а те, кто не отважился принять участие в состязании, неистово поддерживали своих марафонцев. Похоже, что организаторы, помимо собственной воли, сделали настоящее открытие в мире любительского спорта, совместив марафон и эстафету, которую передают друг другу с Востока на Запад России все города участники. Пусть протяженность каждого забега и не превышает символические 4,2 километра, зато если сложить все участки во всех населенных пунктах, где в прошедшее воскресенье вышли на старт поклонники бега и энтузиасты здорового образа жизни, то выйдет дистанция впятеро, а с детскими забегами — и вшестеро длиннее настоящих марафонских 42 километров. И это очередной хороший повод напомнить себе о рекордах и уже сейчас начинать подготовку к будущим стартам на очередном забеге в рамках акции «Зеленый марафон».

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