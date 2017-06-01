Более чем в 50 городах России 28 мая прошел «Зеленый марафон». На старт вышли тысячи энтузиастов любительского спорта. Эта акция, которая, по словам организаторов, служит цели популяризации массового спорта и здорового образа жизни, в Новосибирске прошла уже в шестой раз. В воскресный день, который выдался по-летнему солнечным, на набережной проходили забеги среди взрослых и самых маленьких участников, различные конкурсы и розыгрыши призов от организаторов и партнеров акции. А под занавес праздника участники высадили молоденькие деревца и цветы в парке «Городское начало».

Вряд ли кто-то из инициаторов первого «Зеленого марафона» предполагал, что по прошествии всего нескольких лет он разрастется до масштабов национальной акции в поддержку физкультуры, спорта и экологии. И с каждым годом движение «зеленых» марафонцев все набирает обороты. Если в минувшем году энтузиасты бега вышли на старты чуть более чем в 40 городах, то в нынешнем — уже в 54. Но руководители и сотрудники Сбербанка России, с чьей легкой руки и появился этот праздник, уверяют, что дело не в цифрах. Шествие по стране набравшего такую популярность семейного спортивного праздника уже не остановить. И в 2018-м олимпийском году список городов-участников обязательно пополнится новичками.

Кстати о новичках. Впервые в акции принял участие хорошо известный жителям Новосибирска детский благотворительный фонд «Солнечный город», приглашенный в качестве одного из партнеров. Здесь же развернулась благотворительная ярмарка, где каждый желающий мог внести свою скромную лепту в помощь подопечным фонда. Не случайно девиз нынешней акции звучал как «Километры добрых дел».

На «Зеленом марафоне» потрясающая атмосфера. Есть ощущение такого уютного семейного праздника, которым эта акция по сути и является

Впрочем, не только горожане включились в благотворительный марафон в этот день. Активно поддержали почин Сибирского Банка и его бизнес-партнеры. Так, компания «Сибирский Антрацит», впервые принимавшая участие в «Зеленом марафоне», не стала ограничиваться лишь участием своих сотрудников в забеге. Главный экономист предприятия Валентина Косулина вручила директору фонда Марине Аксеновой адресный благотворительный сертификат. «Несмотря на то что «Сибирский Антрацит» впервые принимает участие в «Зеленом марафоне», мы постарались сделать так, чтобы быть максимально полезными, внеся свой вклад в спортивную, благотворительную и социальную части мероприятия, — отметила Валентина Косулина. — Здесь потрясающая атмосфера. Есть ощущение такого уютного семейного спортивного праздника. Как вы знаете, «Сибирский Антрацит» поддерживает развитие профессионального и любительского спорта в Новосибирской области, в частности, хоккея, поэтому мы с радостью принимаем участие в таких масштабных и интересных проектах. Надеюсь, что теперь участие в «Зеленом марафоне» станет традицией и для нашей компании». А тем временем на площадках перед сценой под руководством профессиональных тренеров началась разминка будущих марафонцев. Здесь же, к восторгу мальчишек, бойцы из клуба смешанных единоборств устроили показательные схватки. Но если за ними можно было лишь наблюдать со стороны, то вот в сдаче нормативов ГТО мог принять участие каждый. И надо сказать, от желающих испытать себя не было отбоя. Целая очередь выстроилась для того, чтобы продемонстрировать судьям собственные навыки в отжиманиях, прыжках в длину, подтягиваниях на перекладине и тяге гири. И если протяженность марафона была выбрана символически, то здесь ни о чем подобном речи не шло. Рассчитывать на почетный нагрудный знак мог только тот, кто оказался способен выдержать все испытания.

От имени мэрии Новосибирска гостей и участников марафона приветствовал заместитель градоначальника Валерий Шварцкопп: «Приветствую всех гостей и участников, всех, кто присутствует на этом замечательном празднике. Конечно, нас не может не радовать, что этот праздник превращается практически в семейный. Я желаю всем хорошего настроения. И приходите на следующий год со своими друзьями».

«Горожане любят спорт, любят физическую культуру, — в свою очередь отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. — Не проходит недели, чтобы в городе не состоялось какое-нибудь спортивное мероприятие. Ну а королева спорта — легка атлетика! И очень приятно сегодня вместе с вами окунуться в этот самый доступный вид спорта».

Первыми вышли на старт малыши от 5 до 8 лет. Нужно было видеть их серьезный настрой и нацеленность во чтобы то ни стало прийти к финишу первым. Следом настала очередь ребят постарше. Здесь на дистанцию 400 метров вышли мальчишки и девчонки от 9 до 12 лет.

«Уже во второй раз в этом году мы проводим «Зеленый марафончик» для детей в рамках нашей спортивной, социальной и экологической акции, — отметил заместитель председателя Сибирского Банка, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. — Для себя мы ее позиционируем как праздник здорового образа жизни. Праздник для жителей Новосибирска. В этом году мы впервые проводим это мероприятие совместно с благотворительным фондом «Солнечный город». И очень приятно, что все больше и больше жителей Новосибирска принимают в этом участие, и все больше наших бизнес-партнеров присоединяются к этой акции».

Ровно в 12:00 начался массовый забег на символические 4,2 км. В нынешнем году на главный старт «Зеленого марафона» вышли уже больше 3000 легкоатлетов-любителей. К слову, преодолевали они дистанцию без видимого напряжения, попутно успевая раздаривать улыбки болельщикам и позировать перед многочисленными фото- и видеообъективами.

Александр Виллер, аппаратчик угледобычи «Сибирского Антрацита», впервые принимавший участие в «Зеленом марафоне», поделился эмоциями после забега: «На предприятии часто устраивают спортивные конкурсы и соревнования, я постоянно в них участвую. Нередко побеждал, и меня позвали в команду «Сибирского Антрацита» в сегодняшнем марафоне. За рекордами не гнался, а бежал для души. Хотя, наверное, личный рекорд скорости сегодня поставил».

А на сцене уже все было готово для вручения призов и памятных подарков от организаторов и партнеров акции. Призерами в женском зачете стали Ирина Бакалей и Александра Колпакова, а первое место второй год подряд завоевала Елена Рухляда. Победу среди мужчин одержал Евгений Пищалов. На втором и третьем месте оказались Алексей Викулов и Антон Аникин. Не остались с пустыми руками и участники забега, не попавшие в число призеров. Организаторы подготовили для них специальную лотерею, где разыграли абонементы в фитнес-клубы, спортивные центры, фитнес-трекер и главный приз — горный велосипед.

По традиции завершился праздник высадкой деревьев и цветов в парке «Городское начало», и судя по тому, как год от года растет и множится движение «Зеленых марафонцев», скоро организаторам придется подыскивать для посадок новый участок.

Даже по самым скромным оценкам, на набережной в этот день собралось не менее 5000 человек. Ну а те, кто не отважился принять участие в состязании, неистово поддерживали своих марафонцев. Похоже, что организаторы, помимо собственной воли, сделали настоящее открытие в мире любительского спорта, совместив марафон и эстафету, которую передают друг другу с Востока на Запад России все города участники. Пусть протяженность каждого забега и не превышает символические 4,2 километра, зато если сложить все участки во всех населенных пунктах, где в прошедшее воскресенье вышли на старт поклонники бега и энтузиасты здорового образа жизни, то выйдет дистанция впятеро, а с детскими забегами — и вшестеро длиннее настоящих марафонских 42 километров. И это очередной хороший повод напомнить себе о рекордах и уже сейчас начинать подготовку к будущим стартам на очередном забеге в рамках акции «Зеленый марафон».