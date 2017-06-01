Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова в рамках состоявшейся в конце мая пресс-конференции рассказала, чем станет четвертый мост для города, какие крупные проекты в области сельского хозяйства реализуются в регионе и какое будущее ждет моногорода Линево и Горный.

31 мая в Новосибирске прошла пресс-конференция «Целевые модели как механизм улучшения инвестиционного климата». На площадке «Интерфакса-Сибирь», помимо Ольги Молчановой, присутствовали также заместитель генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Вячеслав Радионов и руководитель управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области Светлана Рягузова. Стороны рассказали о том, насколько эффективным стало введение в январе 2017 года на федеральном уровне практики целевых моделей, каждая из которых предусматривает заполнение количественных показателей, наиболее влияющих на улучшение инвестиционного климата в регионе.

В ходе встречи Ольга Молчанова отметила, что наиболее сложно реализуема модель, отвечающая за контрольно-надзорную деятельность: количество внеплановых проверок в 2016 году возросло, что связано с недовольством потребителей относительно качества продукции и услуг.

По словам Светланы Рягузовой, несколько поставленных перед Росреестром в 2017 году показателей уже достигнуто. Большинство услуг теперь оказываются через наукофункциональные центры (64% из 70 % выполнения), сроки оказания услуг сократились до семи рабочих дней (девять — в МФЦ).

Министр экономического развития региона подчеркнула: в Новосибирске актуальность вопроса привлечения инвестиций выше, чем в некоторых других регионах: «У региона нет огромного перечня природных богатств, а инвестиции складываются из маленьких, но многочисленных проектов. Сделать это намного сложнее, чем работать с одним, но крупным инвестором».

По словам Ольги Молчановой, к 2022 году Новосибирская область планирует войти в пятерку регионов-лидеров по России по состоянию инвестклимата. Кроме того, она выразила надежду, что в этом году область поднимется по этому показателю как минимум на 20 пунктов в рейтинге АСИ.

Отдельно министр экономического развития выделила проект четвертого моста в Новосибирске. Анонсированное ранее выделение средств на его строительство она оценила как очень важную новость и отметила, что мост будет входить во всю транспортную систему города, а также обеспечит занятость в строительной отрасли, на промышленно-строительных предприятиях и «вызовет оживление на строительном рынке в целом». «Строительство для нас — значимая область: у нас примерно 7% работающих — это рабочие в строительстве, а если добавить и сотрудников на промышленно-строительных предприятиях, это уже около 10%».

Первые 370 млн рублей, по словам министра, будут предоставлены уже в этом году. Среди других инвестиционно привлекательных проектов в строительной отрасли Ольга Молчанова выделила Восточный обход и Юго-Западный транзит и выразила надежду на продолжение их реализации.

Сельское хозяйство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность — одни из наиболее перспективных отраслей на сегодня, отметила Ольга Молчанова. Причем главное здесь не в том, чтобы наиболее оптимально выполнить процессы импортозамещения, а в том, чтобы деятельность предприятий была экспортно ориентированной.

Среди стратегически важных партнеров она отметила Китай. «Сейчас один из растущих рынков — рынок продовольствия. Рядом с нами Китай, нужно с ним работать, несмотря на все сложности, которые есть на этом рынке. За год-два перспективы не будут в разы лучше, но в результате пяти лет можно увидеть очень хорошие результаты», — пояснила Ольга Молчанова.

Общий индекс в производстве продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 101%, в пищевой и перерабатывающей промышленности — более 30% в общем объеме промышленной продукции. Однако в том же году наблюдалось падение инвестиций, хоть и в меньшем объеме, чем в 2015-м.

Среди крупных проектов в отрасли сельского хозяйства Ольга Молчанова отметила КФХ «Русское поле» (который реализовал около 7 млрд рублей), а также проекты Штефана Дюрра, к которым относится прежде всего ООО «ЭкоНива-Сибирь». Кроме того, по словам Ольги Молчановой, немецкий агроинвестор неделю назад презентовал новый проект, реализация которого планируется в 2022 году. «Он собирается купить коров на 12 млрд рублей (включая строительство коровников), а 6 млрд рублей должны пойти на строительство молокоперерабатывающего предприятия», — отметила Ольга Молчанова.

На инвестиционном совете были рассмотрены и другие привлекательные проекты: строительство компанией «Инд-Сибирь» супермаркета «Сибирский гигант» в Колыванском районе общей стоимостью 3 млрд рублей, а также выращивание уток французской селекции в Искитимском районе (объем инвестиций — около 4–5 млрд рублей). Среди менее масштабных проектов с точки зрения объема вложений Ольга Молчанова выделила расширение производства молочной продукции предприятием «Молочная азбука» в Барабинском районе (100 млн рублей).

Среди других перспективных отраслей, способных улучшить инвестиционный климат в регионе, — туризм. На текущий момент Новосибирская область принимает участие в проекте разработки маршрутов для жителей Китая — это «Великий чайный путь» и «Красный маршрут»: «Здесь ведется реальная работа. По этим проектам мы работаем в том числе с «РЖД» и с аэропортом Толмачево», — отметила Ольга Молчанова.

Отдельно на пресс-конференции был затронут вопрос дальнейшей судьбы моногородов Новосибирской области Линево и Горный. Министр экономического развития региона отметила: городам может быть присвоен статус ТОРа, будут выделены федеральные средства на создание объектов инженерной инфраструктуры. По ее словам, федеральные вложения и инвестиции области позволят реализовать как минимум по три проекта на каждый из моногородов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter