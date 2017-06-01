Наблюдательный совет Биотехнопарка наукограда Кольцово не утвердил отчет об убытках акционерного общества в размере 40,5 млн рублей. Об этом стало известно 1 июня в ходе заседания совета акционеров Биотехнопарка.

По данным депутатов ЗС НСО, срок рассмотрения отчета был перенесен на 9 июня в связи с тем, что совет директоров, по мнению членов наблюдательного совета, не предоставил достаточной информации об итогах финансово-хозяйственной деятельности. «Данные отчета руководства УК и предоставленная членам наблюдательного совета информация разнятся. Проверки по расходованию бюджетных средств проведено не было», – сообщил депутат законодательного собрания НСО Александр Аксененко.

Согласно отчету, на который ссылаются парламентарии, на сегодня у управляющей компании Биотехнопарка сложилась задолженность перед бюджетом за неоплаченный налог на имущество и налог с заработной платы в размере порядка 7,5 млн рублей. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий из областного бюджета в уставной капитал компании обозначены в документе как возможные источники исправления ситуации.

Депутат областного заксобрания Глеб Поповцев считает, что причиной сложившейся ситуации является, в первую очередь, неэффективное управление и неэффективное использование средств и имущества. «Считаю, что деятельностью Биотехнопарка необходимо заниматься более тщательно. Для принятия решения о возможном выделении средств этому акционерному обществу потребуется дополнительная серьезная работа, и конечно, с участием депутатского корпуса», – заключил Глеб Поповцев.

Напомним, 30 мая состоялось выездное совещание комитетов заксобрания НСО, на котором обсуждался вопрос о целесообразности выделения Биотехнопарку дополнительного финансирования. Для завершения строительства первого этапа Биотехнопарка требуется 121 млн рублей, из них 100 млн должны были быть направлены на подключение резидентов к инфраструктуре и 21 млн — на возмещение затрат на функционирование управляющей компании. В результате депутаты предложили перенести вопрос финансирования Биотехнопарка на заседание бюджетного комитета 21 июня.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter