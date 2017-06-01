Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО Виктора Вязовых помог признать в судебном порядке незаконной прокурорскую проверку в отношении ООО «Сервис».

В конце 2016 года прокуратура Краснозерского района НСО организовала проверку соблюдения компанией ООО «Сервис» трудового законодательства. Прокуратура нарушила закон, не указав в уведомлении основание проведения проверки и не перечислив документы, которые были затребованы в ходе проведения мероприятия. Кроме того, помощник прокурора Краснозерского района провел проверку требований пожарной безопасности без предварительного уведомления предприятия об этом.

По запросу уполномоченного по защите прав предпринимателей в областной прокуратуре подтвердили факты нарушения прокуратурой Краснозерского района приказа прокурора НСО «О порядке организации проверок». После этого бизнес-омбудсмен рекомендовал директору предприятия обратиться в суд с целью признать проверку трудового законодательства в части пожарной безопасности незаконной. После того, как Краснозерский районный суд не удовлетворил требований заявителя, директор ООО «Сервис» обратился в Новосибирской областной суд. Как сообщают в пресс-службе бизнес-омбудсмена РФ, на протяжении судебных разбирательств сотрудники аппарата уполномоченного принимали участие в судебных заседаниях, а также оказывали заявителю юридическую поддержку. Правовая позиция бизнес-омбудсмена была приобщена к материалам дела.

В конечном итоге областной суд признал проведенную проверку незаконной. Права компании удалось отстоять. Директор ООО «Сервис» выразил благодарность Виктору Вязовых, а также его помощникам Юрию Филатову и Александру Козыреву за активное участие и содействие в решении данного вопроса.

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