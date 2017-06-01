Новосибирский театр оперы и балета сделал заказ новой системы управления постановочным освещением. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок 31 мая.

В Новосибирском оперном театре планируют заменить комплекс управления постановочным освещением. Так, с 31 мая по 16 июня театр принимает заявки на участие в конкурсе на поставку нового оборудования. За него учреждение культуры готово заплатить 10,28 млн рублей. В аукционной документации оговорено, что комплекс должен быть получен заказчиком не позднее 90 дней с даты заключения договора. В частности, данная система управления постановочным освещением состоит из, согласно документам закупки, пульта управления, удаленного видеоинтерфейса, удаленного процессора управления светом и блока синхронизации. Самым дорогим элементом закупки является пульт управления постановочным освещением. Планируется закупить два пульта, стоимость которых оценена в 7,56 млн рублей.

Напомним, ранее академический театр заказал проведение технического обследования и разработку плана по сохранению здания театра, являющегося памятником архитекторы федерального значения. На эти цели выделено 38,16 млн рублей.

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