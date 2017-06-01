Добиться возврата Новосибирску 10% от НДФЛ в форме обсуждения вопроса, выбранной городскими властями, по мнению наблюдателей, можно считать практически нереальным. Не больше эффекта мог бы принести диалог в рабочем режиме без громких заявлений? В сложившейся ситуации разбирался «КС».

Зачем придали гласности

На сессии горсовета Новосибирска 24 мая депутаты объявили о том, что обращение к областным властям о пересмотре отчислений по НДФЛ между субъектом федерации и городом уже готово. Муниципальные депутаты предупредили, что собираются поднимать тему, за месяц до этого. Мэр Новосибирска сейчас демонстрирует позицию невмешательства в процесс. Но формально, заявления прозвучали от его соратника, руководителя фракции КПРФ в горсовете Рената Сулемайнова. Тезис о возврате 10 процентов НДФЛ, которые в 2014 году ушли на уровень области, поддержали и единороссы. Кто-то очень горячо, кто-то более дипломатично, как, например, глава горсовета Дмитрий Асанцев, который акцентировал внимание на том, что это не ультиматум, а приглашение к диалогу.

Реакция со стороны области, в том числе и в рядах членов «Единой России», оказалась неоднозначной. Губернатор Владимир Городецкий, который сам возглавлял Новосибирск 14 лет, предлагает не нагнетать страсти, а обсуждать вопрос спокойно. В том же духе высказывался и спикер законодательного собрания (ЗС) Андрей Шимкив, который не состоит в партии, но входит в парламентскую фракцию ЕР. Но некоторые из членов «Единой России» не настроены сглаживать острые углы. Сколько бы ни звучало уверений, что дело исключительно в экономике, что проблема НДФЛ не является политической, очевидно, вопрос вызывает определенное напряжение в отношениях однопартийцев. Не исключено, что ситуация наэлектризовалась бы еще больше, если в публичную плоскость она попала бы с подачи не КПРФ, а ЕР.

С точки зрения некоторых из собеседников «КС», если бы тема не вышла за пределы внутренних переговоров между городом и областью, это увеличивало бы шансы на удовлетворение просьбы муниципальных депутатов. Есть мнение, что именно придание гласности вызвало раздражение части областного депутатского корпуса, в том числе и влиятельных членов ЕР.

Независимый городской депутат Наталья Пинус также придерживается мысли, что перед тем, как отправить обращение к губернатору и спикеру стоило провести предварительную работу. «Некоторых депутатов законодательного собрания удивило, почему обсуждения сразу начались в публичной плоскости. На мой взгляд, было бы более продуктивно, на мой взгляд сначала согласовать вопрос хотя бы с некоторыми депутатскими группами, а потом уже отправлять официальное письмо. Только если ситуация недоговороспособная, если другие варианты исчерпаны, стоит выводить разговор в публичное пространство. Наверняка, у руководства горсовета были соображения, почему все произошло именно таким образом», рассуждает Наталья Пинус.

Влиятельные члены ЕР из горсовета уверяют: вопрос по НДФЛ системно не обсуждался в партийном кругу. Ни на фракциях ЕР, ни в президиуме регионального политсовета. Впрочем, и поставили его официально вовсе не члены ЕР. Собеседники «КС» напоминают: когда в 2014 году, 10 процентов от НДФЛ из города ушли на уровень области, тема была донесена до сведения городских депутатов после отработки в кабинетах правительства Новосибирской области. Тогда она выглядела как шаг областной власти, возглавляемой губернатором-единороссом в пику новому мэру-коммунисту, надававшему предвыборных обещаний. Сейчас уже городские единороссы не предупреждали однопартийцев, что в горсовете зреет острый вопрос, в который неизбежно будет втянуто заксобрание. Бюджет утверждает ЗС, во многом решения зависят от партии, представляющей большинство. В совете депутатов (СД) Новосибирска, и в областном парламенте — это группы ЕР, которые сейчас в силу обстоятельств оказались по разные стороны баррикад. Кстати, Владимир Городецкий тоже не предупреждал городских депутатов, когда отменил принятое и согласованное ими решение по повышению тарифов.

На прошлой неделе на заседании правительства Новосибирской области губернатор отметил, что вывод вопроса в публичную плоскость его политизирует. Депутат горсовета Игорь Салов (ЕР) парирует, что перераспределение преподносилось как временная мера, что были обещания о возобновлении разговора, когда выправится ситуация с областным бюджетом. В городском совете уверены: она оздоровилась более чем достаточно.

«По своему округу (Коченевский, Чулымский районы Новосибирской области, — прим. «КС») знаю, некоторые учреждения в таком состоянии, что их впору закрывать. По углю только закрыты задолженность по 2015 году, за 2016 год еще не рассчитались, пока этого не произойдет, о 2017-м речи быть не может», — говорит заместитель председателя бюджетного комитета ЗС Валентин Сичкарев.

Муниципальные депутаты считают: их укоряют в том, что Новосибирск «с жиру бесится» — в сельских районах такие проблемы, которые областному центру и не снились — нет дорог, чистой воды, школ, детских садов. 3,5 млрд рублей от того самого НДФЛ идут, в том числе, на эти строчки. Но они воспринимают перевод темы в русло проблем сельских жителей манипуляцией: раньше им говорили, что не хватает на зарплаты бюджетникам. К тому же НДФЛ был изъят в 2014 году не только у Новосибирска, а у всех муниципальных образований. ЗС считает, что совет депутатов в свою очередь тоже преуспел — то ли в популизме, то ли в некомпетенции. В частности, представители СД указывают на внутренний долг города, который перевалил за 80 процентов от доходов, а в бюджете области — профицит более 5 млрд рублей.

Областные парламентарии не понимают, о каком профиците им говорят. И по данным регионального министерства финансов и налоговой политики, областной бюджет — тоже дефицитный. Валентин Сичкарев объясняет, что профицит иллюзорный и не имеет отношения к доходам субъекта федерации. В данном случае, речь не о реальных деньгах, а о подходе к планированию бюджета. «Изначально наше министерство финансов подошло к планированию бюджета очень скупо, очень консервативно. Из опасения — вдруг не выполним план, вырастет дефицит. Этого нельзя допускать, так как существует соглашение с Минфином РФ, по которому мы не должны превышать внутренний долг более, чем на 50 процентов от собственных доходов. Иначе мы потеряем право на бюджетный кредит. В этом искусство. В течение года заксобрание внесло четыре корректировки, каждый раз на увеличение доходной части. Теперь нам говорят, что мы приросли почти на 6 млрд рублей», — объясняет депутат.

В ответ на запрос «КС» региональный минфин пояснил, что в I квартале 2017 года областной бюджет произвел на 3 млрд рублей меньше расходов, чем в I квартале 2016 года. Из казны Новосибирской области были предоставлены ресурсы местным бюджетам на зарплату работникам образования не в январе 2017 года, а в декабре 2016 года. В 2016 году была максимально погашена кредиторская задолженность и на 2017 год сохранён переходящий с 2016 года остаток свободных средств. Эти действия дали в I квартале 2017 года снижение потребности в использовании поступающих доходов, которые определяются как профицит.

Некоторые из городских единороссов отмечают: еще не поздно вывести тему по НДФЛ из публичной плоскости. При этом, они акцентируют внимание, что в кулуарном режиме она все-таки обсуждалась — в течение долгого периода на заседаниях, совещаниях, комиссиях, рабочих группах и так далее. Разговоры с представителями правительства и региональными депутатами о проблемах Новосибирска так или иначе упирались в проблему уменьшения доли от НДФЛ. Но городские власти регулярно получали ответ: может быть дело не в 3,5 млрд рублей, которые с 2014 года уходят в область, а в неумелой экономической стратегии, которая привела и к огромному внутреннему долгу?

Непродуманная экономическая политика

«Я присутствовал при формировании — дефицитного — городского бюджета 2017 года. Но в доходной части оказались суммы, которые просто невозможны к получению, что оговаривалось с трибуны», — рассуждает Валентин Сичкарев.

Муниципалитету сейчас советуют не будировать тему возврата НДФЛ, а вплотную заняться «работой над ошибками финансовой политики, поиском внутренних резервов». Некоторые из областных депутатов упоминали, что, например, можно подумать о повышении каких-то тарифов, повысить собираемость налогов, вплотную заняться административной реформой, в конце концов, разобраться с должниками за аренду муниципальной земли.

«Сегодня казна города находится в крайне затруднительном положении. Нужно использовать все возможные резервы. Безусловно, внутри города они есть. Те же пресловутые долги за аренду земельных участков, можно разобраться с рекламой, реализовать имущество неэффективных МУПов. Но это не отменяет того факта, что 10 % НДФЛ из области тоже нужно вернуть городу», — считает Наталья Пинус.

Игорь Салов замечает: все идеи поиска внутренних источников давно проработаны и просчитаны. При самом благополучном сценарии более 1,5 млрд дополнительно изыскать вряд ли не удастся. «Коллеги из ЗС знают, как взыскать долги по аренде? Часть из них невозвратные, некоторых компаний уже не существует. Мы подаем в суды и мы их выигрываем. Со старыми должниками разберемся, возникают новые», — говорит Игорь Салов.

Коммунист Антон Тыртышный поддерживает своего коллегу. «Что мэрия может? Расторгнуть договор аренды, за долги? И после этого можно будет взыскать задолженность с предприятия? Обращаю внимание, что под каждый строительный объект обычно создается отдельная компания-застройщик».

Депутаты горсовета еще не упоминают о том, что мэрия и ее структуры сами не всегда вовремя рассчитываются с компаниями за проделанную работу и поставленные материалы. «КС» сделал запрос в департамент финансов и налоговой политики городской администрации об уровне этой задолженности. Пока мэрия ответ не успела подготовить.

Область и так щедра

На сессии горсовета, где депутаты публично поставили перед областными властями вопрос о возврате НДФЛ, присутствовал первый вице-спикер законодательного собрания Андрей Панферов. Он предупредил коллег, что разговор предстоит не только серьезный, но и откровенный. «Депутаты просят вернуть 3,5 млрд рублей для того, чтобы выполнить наказы и программы — это замечательно. А тогда как расценивать те отчисления, которые шли из областного бюджета Новосибирску в предыдущие годы на покрытие тех или иных брешей?» — отметил в разговоре с корреспондентом «КС» Андрей Панферов.

Депутаты горсовета напоминают, что в 2014 году им было обещано, что выпадающий доход будет возмещен — компенсациями. СД приводит цифры: в 2015 году объем безвозмездных поступлений был увеличен примерно на 500 млн рублей. В 2016 году — на 650 млн рублей. Этого, с точки зрения депутатов, недостаточно.

Областные депутаты в свою очередь указывают на дополнительные выплаты из регионального бюджета по распоряжению губернатора, которые Новосибирск получил в этом году, например, на уборку снега. Парламентарии просят не забывать о городских больницах, детских садах, обслуживание которых идет за счет региональной казны. Впрочем, городские депутаты отвечают, что здравоохранение — отдельный разговор: содержание этих учреждений — обязанность области. И руководитель департамента финансов мэрии Новосибирска Александр Веселков на сессии горсовета подтверждал, что после того, как было принято решение по НДФЛ, субвенции из области на зарплаты выросли, прочие межбюджетные трансферты снизились.

«У нас забрали 3,5 млрд в год, за два года — это уже 7 млрд рублей. А выдают на то или это по три копейки. Понятно, что со снегом сложилась напряженная ситуация, его выпало в полтора раза больше, чем обычно, мы не могли столько заложить. Бюджет спланирован без лишней копейки. Приходится либо влезать долги, либо просить в областном бюджете», — считает Антон Тыртышный.

Заместитель председателя бюджетного комитета заксобрания Валентин Сичкарев считает, если бы вопрос не вышел в публичную плоскость и не начал политизироваться, то ситуация не накалялась. А слова о «равнозначной компенсации» в данном случае вообще неуместны: в чем смысл перераспределения, если вся сумма возвращается в виде субсидий? Вопрос и так решался эти годы — через субсидии. В 2013 году содержание детских садов перешло на региональный уровень. То же самое и с содержанием городского здравоохранения. В общей сложности речь идет примерно о 5 млрд рублей. А НДФЛ — это 3,5 млрд рублей», — подчеркивает Валентин Сичкарев.

Наталья Пинус в беседе с корреспондентом «КС» отмечает, что основной источник областной казны — деньги, собранные в Новосибирске. Но обратно он получает непропорционально меньше, чем отдает.

Игорь Салов рассуждает иначе. «Мы говорим не о том, чтобы вернули столько, сколько из города изъяли. Мы говорим о необходимости формирования бюджета развития. Нам нужны средства на самое необходимое. Мы просим изменить единый норматив отчислений от НДФЛ, это позволит улучшить бюджетные параметры Новосибирска», — объясняет депутат.

Точные данные «КС» запросил в департаменте финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска, но ответа пока нет. По информации министерства финансов Новосибирской области, объем всех расходов областного бюджета на территории Новосибирска сопоставимы с бюджетом города. В 2015 году, по данным минфина НСО, из региональной казны на нужды города было направлено (в форме субвенций и трансфертов) в общей сложности 27,6 млрд руб., в 2016 — 29,2 млрд руб, в 2017 год с учетом последних корректировок общие расходы должны превысить 30 млрд руб. «Таким образом, несмотря на изменения в структуре трансфертов и в составе полномочий, объем расходов областного бюджета в интересах города Новосибирска в целом не снижался и не снизился», — говорится в ответе минфина редакции.

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета на Новосибирск (2013-2016 годы)

Валентин Сичкарев рассказал корреспонденту «КС», что правительство Новосибирской области в скором времени собирается пересмотреть политику в части предоставления городу субсидий. «Как сказал губернатор, если муниципалитет претендует на субсидию из регионального бюджета, он должен будет заблаговременно предоставлять параметры своего бюджета. Область должна изучить, как он спланирован, не завышена ли доходная часть. Если просите областные деньги, будьте любезны покажите, как считаете свои расходы и доходы», — поясняет депутат.

Областной бюджет не резиновый

Интересно, какую позицию в вопросе займут представители заксобрания, избранные по городским округам. «Большинство принятых ими наказов относится к полномочиям муниципалитета и финансируется из бюджета города. Как вы, коллеги, будете объяснять избирателям, что городу денег на ваши наказы не хватает? При том, что вы лишили Новосибирск значительных средств. Я не для нагнетания конфликта, я к тому, что вопрос существует», — говорит городской депутат-коммунист Александр Бурмистров.

Председатель комиссии по наказам заксобрания Дмитрий Козловский, избранный в Ленинском районе Новосибирска, считает, что нужно пойти навстречу городу и вернуть не всю, а какую-то часть от запрашиваемой суммы. «В 2014 году нас заверили, что наказы депутатов заксобрания будут выполняться за счет дополнительных средств из областного бюджета. Этот аргумент нас убедил, я проголосовал за решение о перераспределении НДФЛ. Вижу, что область дает деньги на благоустройство, на наказы, на отсыпку дорог частного сектора и так далее. Конечно, хотелось бы больше. Не стоит забывать, что область взяла на себя финансирование всего городского здравоохранения. Поэтому о предложении вернуть всё как было, речи не может быть. Я не готов сравнивать проблемы на своем округе и в какой-нибудь деревне. У меня на округе тоже нужно улицы отсыпать, садик строить. Конечно, я всегда защищаю интересы города», — рассуждает Дмитрий Козловский.

Иван Сидоренко, избранный в заксобрание по Калининскому району Новосибирска, придерживается принципа: нужно все взвесить и пересчитать, прежде, чем принимать решение по НДФЛ. «Я не буду голосовать за то, чтобы просто так отдать 10 процентов. Деньги направлять нужно туда, где проблемы серьезнее. Надо принять решение на благо жителей всей области. Если бы федеральное законодательство позволяло бы городу оставлять себе в два раза больше налогов, было бы лучше. Проблему нужно решать путем изменения федерального законодательства этой сфере», — говорит Иван Сидоренко.

Все поделено

В ближайшее время для обсуждения темы НДФЛ и межбюджетных отношений будет собрана специальная рабочая группа из представителей руководства горсовета, ЗС, мэрии и областного правительства. Переговоры в кулуарах при личных встречах, консультации по телефону начались. Вероятно, уже не избежать взаимных перерасчетов, высказываний в духе: а обязательно ли выделять на это или то. Снова встанет вопрос о том, насколько прилично заключать те или иные концессионные соглашения при такой экономике. И есть мнение, что в этом корень раздражения областных властей по вопросу НДФЛ. Грубо говоря, некоторые собеседники «КС» полагают, что муниципальные депутаты своей инициативой пытаются залезть кому-то в карман.

«Неправильно ставить вопрос: куда нужно тратить деньги — на город или село. Сначала область изымает деньги по НДФЛ не только у Новосибирска — у Бердска, Кольцово, городов и сельских районов, формируется огромная заначка. А потом подписываются концессионные договоры, по которым в перспективе миллиарды рублей могут выплачиваться как компенсации частным компаниям?» — задается вопросом Александр Бурмистров.

Антон Тыртышный допускает, что инициатива городских депутатов могла сильно не понравиться некоторым представителям заксобрания, которые руководят или имеют отношение к компаниям, получающим субсидии из области. В тяжелые времена перспектива перекройки строчек регионального бюджета представляется особенно тревожной — для некоторых крупных агропроизводителей, застройщиков и так далее…

Первый вице-спикер ЗС Андрей Панферов считает подобные тезисы досужими разговорами. Аграриям выделяются средства на поддержку сельхозтоваропроизводства, но «это не астрономические суммы в масштабах города или области».

«Я вообще не слышал разговоров, что депутаты агрессивно настроены, потому что все поделено. Но что секретного в том, что среди получателей субсидий — предприятия, во главе которых стоят депутаты ЗС? У них есть законные основания получать субсидии, если аграрии производят определенное количество молока, зерна. Перекройка бюджета, вероятно, коснется этих строчек», — констатирует Валентин Сичкарев.

Интересно, удастся ли областным властям свернуть вопрос на подковерный уровень или горсовет будет стремиться поддерживать максимальную публичность. С одной стороны, мэру Новосибирска и его соратникам-коммунистам был бы выгоден второй сценарий, позволяющий объяснять, почему Анатолию Локтю (при его губернаторских амбициях) тяжело справиться с городским хозяйством. Почему бы не предположить, что резонансная тема отвлекает от других громких проблем.

Возможно, определенный бонус от публичности получил бы и единоросс, спикер горсовета Дмитрий Асанцев, если у него остались мэрские амбиции. Хотя с такими претензиями ему вряд ли были бы на руку конфликты с влиятельными однопартийцами из области.

Теоретически, тема может заглохнуть под благовидным предлогом — летом депутаты уходят на каникулы. Ближе к мэрским и губернаторским выборам 2019 года она могла бы выйти на новый виток.

Как бы то ни было, многие авторитетные единороссы, даже выступающие за возврат городу НДФЛ, не верят в то, что в ближайшем будущем такой вариант возможен. Более вероятен сценарий с увеличением объемов компенсаций Новосибирску. И это тоже в определенном смысле можно воспринимать — и будет подано — как победа муниципальных властей.

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