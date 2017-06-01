Таможня в красноярском аэропорту Емельяново получит 100 млн рублей на модернизацию

Правительство РФ выделило 100 млн рублей на модернизацию пункта пропуска, где осуществляется таможенный и пограничный контроль, в международном аэропорту Емельяново.

На интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. Из документа следует, что для проведения модернизации пункта пропуска через госграницу в аэропорту Красноярска «Емельяново» выделено 100 млн рублей из федерального бюджета. Деньги поступают в край в рамках его подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады в марте 2019 года.

Эти средства пойдут на «завершение первоочередных мероприятий по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.

Недавно также стало известно, что Сбербанк предоставил Емельяново кредит 4,17 млрд рублей на строительство нового терминала.

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