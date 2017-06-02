СГК будет взыскивать с управляющих компаний задолженность за тепло

Сибирская генерирующая компания (СГК) утверждает, что управляющие компании существенно накопили задолженность за тепло. Сами УК оспаривают расчеты генерирующей организации. Эксперты же обращают внимание, что основная масса долга приходится на подконтрольный «Жилфонд».

По итогам прошедшего отопительного сезона, с 1 сентября 2016 года по 1 мая 2017 года, задолженность управляющих компаний Красноярского края за тепловую энергию перед СГК возросла на 34,2% — до 5,1 млрд рублей. При этом темпы прироста в краевом центре заметно превысили этот показатель — 57,1%, до 2,2 млрд рублей. Заметим, в эту сумму не включен долг ООО «ГУК «Жилфонд» в размере 2,1 млрд рублей, поскольку на данный момент он уже относится к внутригрупповым задолженностям.

Согласно данным генерирующей компании, список основных должников не меняется на протяжении нескольких лет: это ООО «Заказчик ЖКУ» и ООО «Компания по управлению жилищным фондом «ЮСТАС». Впрочем, увеличение их задолженности оказалось незначительным, порядка 4% у каждого. Лидерами же по приросту стали ООО «Первая Городская Управляющая компания» — в 2,7 раза (до 19,8 млн рублей), ООО «УК «Павловский дворик» — в 2,4 раза (до 23,8 млн рублей), ООО «УК «Комфорт-Сити» — в 2 раза (до 23,8 млн рублей). Отдельно в СГК выделили ООО «УК «Престиж», которая накопила долг в размере почти 66 млн рублей, хотя на начало отопительного сезона никакой задолженности не имела.

«Сибирская теплосбытовая компания продолжает активную работу по истребованию текущей и просроченной задолженности от управляющих компаний Красноярского края и краевого центра. В 2016 году по решениям арбитражного суда Красноярского края в пользу СГК за тепловую энергию было взыскано более 950 млн рублей, за услуги холодного водоснабжения и канализации в пользу ООО «Краском» — более 129 млн рублей. За четыре месяца 2017 года за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения взыскано 99,8 млн рублей, за услуги ХВС и канализацию — 31,2 млн рублей. На сегодня в производстве арбитражного суда находятся 33 дела о банкротстве УК и ТСН (ТСЖ) за услуги горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. В 2016 году судом было принято к производству и рассмотрено 17 заявлений компании о банкротстве. За четыре месяца текущего года СГК подала пять аналогичных заявлений. «Сибирская генерирующая компания регулярно ведет анализ образовавшейся задолженности за услуги, оказываемые предприятиями группы компаний. Планомерная работа направлена и на ужесточение политики в отношении должников — юридических лиц», — утверждается в сообщении компании.

Учредитель Первой городской управляющей компании Данил Белоусов признал наличие задолженности перед СГК, однако ее размер считает преувеличенным. «Мы должны СГК ровно столько, сколько нам должны жильцы. Однако сумму задолженности мы с генерирующей компанией считаем по-разному. Так, по нашей оценке, за время отопительного сезона ее размер существенно не изменился. Хочу обратить внимание на тот факт, что за последнее время по нашим двусторонним спорам прошло уже шесть судебных заседаний, и на каждом СГК вносило изменения в размер долга. Вероятно, это может говорить о том, что их методика подсчета, мягко скажем, не идеальная», — отметил руководитель.

Глава общественной организации «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков отмечает, что платежная дисциплина действительно снижается. Это связано как с экономической ситуацией и падением жизненного уровня населения, так и с подрывом доверия к системе ЖКХ в целом. «Конечно, есть случаи недобросовестности со стороны управляющих компаний, однако это не главный фактор роста задолженности. Кроме того, я хочу обратить внимание, что основным должником СГК все-таки можно считать собственную дочернюю организацию «Жилфонд». Это при том, что еще год назад, по нашим данным, на ее балансе не было долгов, и множество домов пришло к ним в рамках реорганизации 6–8 месяцев назад. Что, как не это, говорит о том, что в основном речь идет об объективных факторах падения платежей, а не о злом умысле?» — резюмирует общественник.

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