Хакасские коммунисты инициируют референдум об отставке главы республики Виктора Зимина. Эксперты полагают, что до голосования не дойдет, однако эта ситуация может нанести удар по позициям республиканского руководителя.

Региональное отделение КПРФ инициирует проведение референдума об отставке главы Хакасии Виктора Зимина. Инициативная группа в составе 25 представителей партии уже зарегистрирована республиканским избиркомом. Окончательное решение о возможности плебисцита должен принять Верховный Совет РХ, документы в адрес которого уже направлены. В случае если результат будет отрицательным, партия готова оспаривать его в суде. Согласно данным сайта хакасских коммунистов, на голосование предполагается вынести три вопроса: «Доверяете ли вы главе Республики Хакасии?», «Одобряете ли вы социально-экономическую политику, проводимую главой Хакасии?» и «Считаете ли вы, что глава Хакасии должен нести ответственность за социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в республике?».

Виктор Зимин возглавляет Хакасию с 2009 года. Повторно на эту должность он был избран в 2013 году, таким образом, срок его полномочий истекает через год. В последнее время руководство республики ассоциировалось с рядом скандалов. Так, в апреле нынешнего года прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение в отношении экс-министра финансов Семена Аёшина. А на минувшей неделе бывшего руководителя администрации главы республики Владимира Бызова, уже находящегося под стражей, Следственный комитет заподозрил в создании целого коррупционного ОПГ из числа чиновников, работников госучреждений и представителей «крупной фармацевтической компании». В конце апреля Виктор Зимин отправил правительство в отставку. В последние дни руководитель региона начал утверждать новый кабинет министров, однако часть высших республиканских чиновников прежнего состава были переназначены.

PR-консультант, руководитель КРОО «Сибирский медиа-институт» Василий Дамов считает, что до референдума в действительности не дойдет, однако ситуация может нанести действующему главе региона заметный репутационный урон.

«То, что проект референдума в Хакасии — чистая политика, никто, мне кажется, не скрывал с самого начала. До основных избирательных кампаний в республике остался год, игроки начинают активные действия. Печально при этом, что действия эти абсолютно бездарные. Идея «референдумов об отставке», мне кажется, уже надоела большинству людей, поэтому зачем «откапывать стюардессу», не очень понятно. Возможно, других идей у оппонентов Зимина просто нет, как нет и самых новых оппонентов. Впрочем, даже этот несостоявшийся референдум все равно ударит по позициям главы РХ. Уже несколько лет главное указание, спускаемое из Москвы в регионы, звучит как: «Делайте, что хотите, главное, чтобы не было публичных протестных акций». Попытка референдума — формально именно такая акция, поэтому будет занесена Зимину в пассив, — рассуждает собеседник «КС». — Сам глава региона пытается перебить это альтернативной повесткой, включая громкую отставку правительства, но вряд ли это поможет — методы тоже заезженные и не дающие абсолютно никакого эффекта. Администрация Зимина, конечно, пытается использовать и новый инструментарий, те же социальные сети, в работе с населением, но по факту делает это точно так же бездарно, как и коммунисты — проект референдума», — полагает он.

Руководитель региональных программ Фонда информационной политики, политолог Александр Кынев также сомневается в том, что голосование состоится. При этом сама возможность такой постановки вопроса говорит о слабости Зимина, считает он. «Скорее всего, референдума не будет, потому что нет правового механизма довести эту инициативу до конца. Согласно сложившимся законодательным ограничениям, для референдума о недоверии власти фактически необходимо получать разрешение самой власти. Неудивительно, что мы не знаем прецедента, когда в каком-то регионе такое голосование действительно прошло бы. Однако сама постановка вопроса говорит о слабости действующего главы республики. Потому же систематически возникают разговоры о возможности его ухода. В то же время с точки зрения политической значимости Хакасия находится не на первом и даже не на втором месте в стране. То есть у федерального руководства есть более значимые дела, и вряд ли тема референдума подтолкнет его к принятию каких-то срочных политических решений», — отмечает политолог.

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