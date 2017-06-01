Как продвигается программа капремонта в Новосибирске

На капитальный ремонт многоквартирных домов в Новосибирске в 2017 году выделен один миллиард рублей. 375 млн из этих денег уже освоены. Мэр города Анатолий Локоть проконтролировал ход работ в рамках выездного совещания 30 мая. А «КС» выяснил, удается ли городу выполнить запланированный объем капремонта в этом году.

В 2017 году в Новосибирске планируется провести капитальный ремонт в 591 многоквартирном доме (МКД). На сегодняшний день работы на 70 объектах из этого списка завершены. А еще на 123 домах ремонт уже ведется. Для 119 объектов сейчас завершены конкурсные процедуры. На данный момент на разных площадках трудится 60 подрядных организаций. В целом на указанный объем потребуется 1 млрд руб. 375 млн руб из этих средств уже потрачены.

В ходе выездного совещания Анатолий Локоть отметил, что не все из участвующих в программе капремонта подрядных организаций одинаково хорошо справляются со своими обязанностями. «Треть из них – проверенные компании, которые выиграли конкурсы на несколько домов, они вовремя сдают объекты с должным качеством. Остальных – жестко контролируем, совместно с общественностью, жителями. Там, где есть проблемы – вмешиваемся, заставляем исправлять, нерадивых подрядчиков будем менять безжалостно», – сказал глава города. «Сегодня муниципалитет взял на себя повышенные обязательства по программе капитального ремонта многоквартирных домов. В прошлые годы по ряду объектов были расторгнуты договора с недобросовестными подрядчиками, теперь эти дома попали в 2017 год. Таким образом будем решать проблему отставания в реализации программы», – добавил мэр.

Представитель одной из подрядных организаций, работающей в Дзержинском районе, рассказал «КС», что фасады домов, включенных в программу капитального ремонта, находятся в очень плохом состоянии. По его словам, причина — время. Дома уже давно не ремонтировались, и штукатурка просто осыпается, поэтому фасады приходится восстанавливать полностью. Для одного многоквартирного дома такие работы могут стоить около 7 млн руб. и требуют порядка трех месяцев. Что касается проблем, то, по словам строителя, единственное, что может действительно помешать — это неподходящие погодные условия.

Жители домов, попавших в программу капремонта, положительно оценивают ход работ. Однако, отмечают и ряд проблем. Как рассказала «КС» председатель совета дома по ул. Авиастроителей Ирина Псковытина, ремонт подъездов не входит в план капремонта. Однако, площадки в старых домах нуждаются в серьезной реставрации. Поэтому собирать средства для этих работ придется с жителей. Но, поскольку в таких районах живут в основном люди со средним достатком, необходимые суммы достать будет не так просто. Тем более, что в домах 30-х годов постройки (так называемая, Сталинская застройка), площадь подъездов очень большая. «Было бы хорошо, если бы существовала программа субсидий, пусть и частичных, на ремонт подъездов. Хотя бы для таких домов как наш — с высокими потолками и большими площадками», – высказывает свою точку зрения старшая по дому. По ее словам, на один такой подъезд может потребоваться около 300 тыс руб.

Еще одна проблема, на которую ссылаются жители — необходимость тщательного контроля за качеством капитального ремонта. Причем, осуществлять этот контроль необходимо специальным организациям и квалифицированным людям. Поскольку, председатели домов зачастую не обладают профильным образованием и не могут вовремя заметить ошибки подрядчика. «Нужно тщательно контролировать работы, причем на каждом этапе. Иначе все недоделки выясняются постфактум», – поясняет Ирина Псковытина.

Стоит отметить, что муниципалитет постоянно контролирует подрядные организации, занимающиеся капитальным ремонтом многоквартирных домов. Существует и «черный» список недобросовестных подрядчиков — на сегодняшний день в него внесены 25 компаний. Кстати, и подрядчики несут ответственность за некачественно выполненные работы, предоставляя гарантии до 5 лет. А если строительная организация исчезает, то ответственность переходит на регионального оператора.

Напомним, что капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в рамках региональной программы. В 2016 году в Новосибирской области отремонтировано 557 объектов, на что было направлено около 1,5 млрд руб. В 2017 году планируется сделать 667 домов — на это требуется в целом 2 млрд руб. При этом конкретно в Новосибирске темп работ растет: в 2016 году было отремонтировано на 46 % больше домов, чем в 2015-ом (410 объектов). А в этом году план еще больше. Однако, работы идут не без проблем. Критические замечания к реализации программы высказывали депутаты и городского совета Новосибирска и законодательного собрания региона. Но положительную динамику в этой сфере сейчас отмечают многие эксперты.

Также напомним, что недавно в мэрии Новосибирска появилось отдельное управление капитального ремонта. Оно входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

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