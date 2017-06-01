Ко дню города на площади Маркса в Новосибирске разобьют сквер

На месте, где 11 лет назад, планировалось построить торговый центр, в течение текущего месяца высадят хвойные деревья. Такой информацией поделился с журналистами глава города.

В марте этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что в районе одного из самых старых недостроев города гостиницы «Турист» на месте снесенного забора будет разбит сквер и никакого строительства на территории не предполагается.

Сегодня, 1 июня, градоначальник рассказал журналистам, что благоустройство пустыря начнется в самое ближайшее время: уже определены деревья для высадки и даты, когда посадки должны быть завершены.

«Мы точно договорились с Ленинской администрацией, что через несколько дней мы займемся посадкой там елей. Может быть, и сосны будут. Это положит конец всяческим спекуляциям на эту тему и попыткам как-то использовать эту территорию по другому назначению», — сообщил Анатолий Локоть.

Новый сквер в центре левобережья планируется создать к 124-летию Новосибирска, которое будет отмечаться 25 июня.

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