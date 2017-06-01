Мэр Новосибирска прокомментировал предложение о переименовании улицы Сакко и Ванцетти

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю в конце мая из Заксобрания направили предложение переименовать улицу, названную в честь казненных в начале 20 века анархистов. Сегодня мэр прокомментировал эту инициативу на встрече с журналистами.

Ранее, как сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области, первый заместитель председателя ведомства Андрей Панферов выступил с предложением дать улице Сакко и Ванцетти новое имя. Соответствующее предложение было направлено мэру Новосибирска Анатолию Локтю в конце мая. Так, Панферов считает, что улица должна носить имя семьи фронтовиков-танкистов Игнатовых.

«Никто из четы Игнатовых не испугался, не отступил, не дрогнул перед фашистом. Чтобы сразу два семейных танковых экипажа, еще один брат пехотинец и сестра-снайпер сражались всю войну, почти все уцелели – такого в истории не встретишь!», — высказался зампред областного парламента и напомнил, что из семьи на фронт ушли восемь братьев и сестра.

Однако мэр Анатолий Локоть выступил против идеи Панферова о переименовании улицы. Свое мнение он озвучил сегодня на встрече с журналистами.

«Это замечательная семья, но таких семей было много, и таких солдат миллионы, именно они выиграли войну и отстроили мирную жизнь. Я за то, чтобы имя сохранилось. Было наименование улицы Игнатовых в Академгородке, эта территория осталась, и я предлагаю подумать, что там будет дальше на этой площадке: сквер разбит, рекреационная зона, я не знаю, но закрепить за этой территорией имя Игнатовых было бы правильно. Но я против переименований», — сказал градоначальник.

Улица Сакко и Ванцетти названа в честь итальянских рабочих, исповедующих анархизм. Рабочие стали известны благодаря сфабрикованному против них делу об убийстве кассира и двух охранников обувной фабрики. За это они были приговорены к смертной казни на электрическом стуле в 1927 году. Многие были уверены в невиновности казнённых, и этот процесс стал символом беззакония и политических репрессий. В Новосибирске до переименования улицы в честь Сакко и Ванцетти она носила название Павловской. По улице расположены администрация Октябрьского района, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и учебные заведения.

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