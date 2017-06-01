Сбербанк открыл кредитную линию для строительства нового терминала в аэропорту Емельяново

Сбербанк открыл невозобновляемую кредитную линию международному аэропорту Емельяново в сумме 4,17 млрд рублей.

Кредитные средства будут направлены на строительство нового терминала в аэропорту Красноярска, завершить которое планируется уже в конце 2017 года.

Новый терминал площадью более 58 тыс кв. м будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. Терминал станет одним из самых современных и высокотехнологичных аэровокзальных комплексов в России. В аэровокзале будет установлено 6 телескопических трапов, 4 эскалатора, 21 лифт и 4 подъемника. Терминал, предназначенный для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов, будет оснащен современным оборудованием, иметь удобное зонирование, навигацию и уникальный интерьер. В аэропорту предусмотрена парковка на 500 машин.

Соглашение о финансировании подписали управляющий красноярским отделением Сбербанка Александр Абрамкин и генеральный директор международного аэропорта Емельяново Андрей Метцлер.

«Финансирование строительства объектов, связанных с Универсиадой, к которым относится и новый терминал аэропортового комплекса, является одним из важнейших направлений долгосрочного кредитования Сбербанка, — говорит Александр Абрамкин. – Банк и в дальнейшем намерен наращивать объемы вложений в данные проекты».

«Поддержка проекта строительства нового терминала аэропорта Емельяново одним из крупнейших финансовых институтов России знак доверия и показатель высокой значимости проекта для страны, края и города. Стабильное финансирование позволит компании своевременно сдать один из самых значимых объектов Универсиады – воздушные ворота не только в Красноярск как центр Евразии, но и в макрорегион Восточная Сибирь», — комментирует Андрей Метцлер.

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