Информацию о новой структуре органов исполнительной власти глава Хакасии Виктор Зимин направил в Верховный Совет республики 30 мая. Число министерств и ведомств правительства региона, как и планировалось изначально, сократилось до 22. Преобразования повлекут сокращение около 100 госслужащих.

Первые назначения на должности министров Хакасии начались 26 мая. На своих должностях остались Ирина Смолина (заместитель главы Хакасии) и Наталья Карамашева (министр соцзащиты). Александр Башков, ранее занимавший пост первого заместителя министра сельского хозяйства Хакасии, стал руководителем данного министерства.

Как стало известно из сообщения пресс-службы правительства региона, функции и полномочия аппарата правительства Хакасии переданы другим структурам. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок преобразовано в один из госкомитетов. Таким образом, из существующих 15 министерств в новой структуре остается 14.

Функции комитета по туризму переданы министерству культуры республики. Комитеты по мобилизационной работе и записи актов гражданского состояния при правительстве упразднены. Введен госкомитет по делам юстиции и общественной безопасности. Третий госкомитет — по охране объектов животного мира и окружающей среды — остается в структуре аппарата.

Из четырех госинспекций республики свою деятельность продолжит только одна – по охране объектов культурного наследия Хакасии. Также в правительстве Хакасии предусмотрено три управления: по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, по делам молодежи и управление по обеспечению деятельности правительства.

Напомним, в конце апреля глава республики на сессии Верховного совета отправил правительство Хакасии в отставку.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter