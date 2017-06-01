Федеральный Минтранс пока не предусмотрел средства на строительство четвертого моста в Новосибирске. Когда будет принято решение о выделении бюджета по проекту, неизвестно.

В департаменте информационной политики Новосибирской области корреспонденту «КС» пояснили, что на комиссии по транспорту при правительстве РФ под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича проект строительства Центрального моста в Новосибирске одобрен, дано согласие на его реализацию. Но финансированию работ будет посвящено другое совещание между Министерством финансов РФ и Министерством транспорта РФ, передает департамент информационной политики Новосибирской области, ссылаясь на пояснения заместителя руководителя регионального минтранса Евгения Ракова.

Напомним, вчера, 31 мая пресс-служба губернатора Новосибирской области разослала два пресс-релиза, из которых следовало, что Новосибирская область получит капитальный грант из федерального бюджета в размере 26, 273 млрд рублей на реализацию проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске. Выделенные федеральным центром средства должны были бы покрыть не менее 75 процентов от общей стоимости проекта.

Во втором пресс-релизе приводился комментарий Евгения Ракова, связанный с решением правительственной комиссии по выделению федерального гранта на строительство мостового перехода.

В сообщениях пресс-службы упоминалось, что реализация проекта начнётся в 2017 году, а точная сумма гранта станет известна по результатам проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения — не ранее сентября 2017 года.

От Новосибирской области в заседании комиссии по транспорту при правительстве РФ участвовали губернатор Владимир Городецкий, первый вице-премьер области Владимир Знатков, заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр строительства Сергей Боярский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Раков.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter