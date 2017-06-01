Директор новосибирской фирмы попал под следствие за неуплату более 26 млн рублей налогов

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Промобил». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следственные органы СК РФ по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по многомиллионной недоимке по налогам. В частности, речь идет о сумме размером в 26,55 млн рублей, которую 58-летний директор ООО «Промобил» скрыл путем включения в налоговую декларацию за III квартал 2016 года ложных сведений. По данным ЕГРЮЛ, предприятие занимается продажей ГСМ в Новосибирске, а директором фирмы является Виктор Равинский.

Против директора возбудили дело по п.»б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), максимальная санкция которой штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.

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