Заслуживает ли Биотехнопарк дополнительных вложений?

На окончание строительства первого этапа Биотехнопарка в Кольцово требуется еще 121 млн бюджетных средств. Целесообразность внесения соответствующих изменений в региональный бюджет обсудили депутаты в рамках выездного совещания комитетов законодательного собрания Новосибирской области 30 мая. К какому решению пришли члены комитетов, и когда проект сможет выйти на самоокупаемость – в материале «КС».

Немного об экономике проекта

Для завершения строительства первого этапа Биотехнопарка, расположенного в наукограде Кольцово Новосибирской области на территории в 12 га, требуется еще 121 млн рублей, с таким предложением к областным законодателям выступило региональное правительство.

Средства необходимы для выполнения технических условий по присоединению к электрическим сетям мощностью 8 МВт строящихся объектов новых резидентов Биотехнопарка, на реконструкцию канализационной насосной станции для обеспечения водоснабжением и водоотведением объектов – 100 млн рублей, а также – на субсидии управляющим компаниям индустриальных парков затрат, связанных с их функционированием – 21 млн рублей.

Напомним, что изменения в госпрограмму «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021 годы», в рамках текущих изменений в областной бюджет сессией принято, но, как подчеркнул председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, «с небольшим уточнением: бюджетному комитету необходимо более детально рассмотреть ситуацию, чтобы принять квалифицированное решение. Тщательное рассмотрение вопросов парковой политики – это традиция комитета».

Вопрос целесообразности выделения дополнительных бюджетных средств обсуждался во вторник, 30 мая, в рамках выездного совещания в Биотехнопарке сразу трех комитетов законодательного собрания Новосибирской области: по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, по транспортной, промышленной и информационной политике, по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

С 2011 по 2016 гг. вложения областного бюджета в Биотехнопарк составили 760,31 млн рублей. Под проект была выделена федеральная субсидия на возмещение затрат на инфраструктуру в размере 394,46 млн рублей, а также субсидия министерства экономического развития на оборудование — 216,3 млн рублей

Уставный капитал компании составляет акции на 712,65 млн рублей (в собственности Новосибирской области), и акции на 78,5 млн рублей (в собственности наукограда Кольцово). Чистые активы компании на 1 января 2017 года составляли 900,88 млн рублей.

Резидентов пока шесть, причем не все они работают в Биотехнопарке. Пока осваивается первая площадка, на ее территории строятся три резидента — НПК «Катрен», «Ангиолайн» и компания SFM. Еще две компании — «Био-Веста» и «Ли Вест» находятся на завершающей стадии проектных работ, и планируют в конце 2017 — начале 2018 года выйти на строительство своих объектов.

Налоговые платежи Биотехнопарка за весь период реализации проекта составили: 32,3 млн рублей в федеральный бюджет, 35 млн — в региональный бюджет и 54,8 млн рублей в бюджет наукограда Кольцово.

Председатель бюджетного комитета законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов попросил уточнить, сколько сотрудников на данный момент заняты в Биотехнопарке, какие продукты здесь созданы, каковы объёмы их реализации и когда проект планирует выйти на самоокупаемость.

По словам Владимира Кожевникова, во всех компаниях сейчас работает порядка 120 человек, однако после ввода производств «Катрен» и «Ангиолайн» число рабочих мест суммарно возрастет до 1000 человек. «Выйти на самоокупаемость мы планируем в конце 2017 года, соответственно, с 2018 года Биотехнопарк будет содержать себя собственными силами, субсидии не потребуются. Основной источник доходов сейчас — это оказание сервисных услуг компаниям-резидентам и участникам биофармкластера. С начала 2017 года нами было оказано таких услуг на 4,8 млн рублей», — пояснил Кожевников.

«Площадка перспективная, это понятно, — считает зампред председателя Заксобрания Валерий Ильенко. — Прекрасные современные здания построены, обеспечены всем, что необходимо для того, чтобы наладить на территории Новосибирской области высококонкурентное производство в сфере фармацевтики и биотехнологий. Людей только мало, оборудование простаивает… Например, есть два ядерных ускорителя, а загружен только один, да и то на 30%. Для чего они были смонтированы, если не востребованы? Ведь на сегодняшний момент из 760 млн рублей областных средств, больше 200 млн составила именно субсидия на покупку оборудования».

Как отмечает Ильенко, создание проекта Биотехнопарка началось в регионе в 2011 году. «Причем это те компании, которые уже работали при центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». Цель площадки, насколько я понимаю, привлечь резидентов в сфере биотехнологий — уникальных компаний с собственными фармацевтическими разработками, не имеющими аналогов в мире, а также создать высокотехнологичные рабочие места, продвигать первичные научные проекты в реальный сектор экономики в качестве конечного продукта. Понятно, что это дело не одного года, но хотелось бы видеть перспективы проекта», — поделился мнением депутат.

«Что с этого имеет Новосибирская область?»

Главным подходом в рассмотрении любых проектов в области экономики и инвестиций для законодателей является рассмотрение реализации проекта через призму эффективности вложения бюджетных средств. Именно об этом и шла речь в ходе состоявшегося в Биотехнопарке заседания.

По мнению заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС Новосибирской области Валентина Сичкарева, сегодняшние показатели экономической деятельности, а также уровень налоговых выплат за 2011-2016 гг. не совсем коррелируется с суммой вложений в проект.

«В Биотехнопарк уже вложено более 760 млн рублей, с учетом еще 121 млн получится сумма около 900 млн рублей, но в чем заключается эффективность вложения бюджетных средств? Что с этого имеет Новосибирская область? Ведь существующие резиденты могли бы производить продукт и на других действующих площадках области, — утверждает Сичкарев. — Да, не было бы такой площадки. Но есть ли смысл ее создания за 900 млн, чтобы получить за пять лет в региональный бюджет 35 млн рублей?».

В защиту проекта выступила заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр экономического развития Ольга Молчанова, отметив, что именно Биотехнопарк является максимально эффективным проектом на сегодняшний день для Новосибирской области, поскольку объединяет индустриальный парк, который прошел сертификацию в Министерстве промышленности РФ, а также качества кластерного проекта и обучающей площадки.

«На площадке Биотехнопарка создается очень современная инфраструктура. Фармацевтические компании во всем мире являются драйверами развития, но этот бизнес требует больших затрат на исследования и именно поэтому мы сюда привлекли, в том числе, НГУ. Здесь будут обучаться магистранты, а затем трудоустраиваться к резидентам. И на площадке Биотехнопарка этот процесс выстраивается в единую цепочку, это действительно кластер. То, что мы создаем здесь подобную инфраструктуру, и привлекло к нам резидентов такого масштаба, как «Катрен», — считает Ольга Молчанова.

Однако пока, по мнению заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС Новосибирской области Ирины Диденко, эта инфраструктура в полном объеме не работает.

«Создана научно-производственная площадка, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях. Областные средства вкладывались, в том числе, в развитие инфраструктуры, строительство производственных площадей. Сегодня земля и инфраструктура передаются компаниям – резидентам безвозмездно в целях развития. Наверное, это правильно, ведь фармацевтика – это отрасль мобильная и сами инвесторы могут вкладываться хоть где, а наша задача – обеспечить для них условия. Но пока ни одного просчитанного показателя, самой стратегии и четкого видения этапов реализации проекта мы не увидели», — констатирует Диденко.

Область вложила в проект 760 млн рублей в виде субсидий и вклада в уставной капитал, продолжает Диденко, резиденты заплатили в бюджет за пять лет 35 млн рублей. «Такой ли должна быть бюджетная отдача? В какие сроки и сколько будет получать регион? Когда проект выйдет на предполагаемые объемы? Пока ощущение такое, что созданная инфраструктура в полном объеме не работает», — отметила депутат.

«Мы вправе понять, не синекуры ли это вообще»

С резонансной точкой зрения в рамках заседания комитета также выступил председатель совета директоров АО «УК «Биотехнопарк» Андрей Бекарев.

«Биотехнопарк еще на старте получил практически все деньги, которые были на него потрачены и не за счет того, что они были изъяты из бюджета. Деньги сюда были введены извне, а не были взяты из бюджета Новосибирской области. Накоград Кольцово, в частности, уже получил от этого проекта суммарно порядка 200 млн рублей. По эффективности Биотехнопарк давно себя окупил, к тому же, в собственности здесь имущество на 712,65 млн рублей», — утверждает Андрей Бекарев.

В первый год из бюджета Биотехнопарка, по словам Бекарева, было изъято порядка 100 млн рублей на развитие АИРа и подобные проекты вновь периодически возникают. Как следствие – сотрудники недополучают зарплату.

«В собственности области появился действительно стоящий объект. И он уже приносит прибыль в бюджет региона. Появление такого рода проектов принципиально с точки зрения даже не области, а России, когда мы демонстрируем наши возможности и перспективы. Я бы держался зубами и ногами, чтобы подобные объекты появлялись и дальше. Я готов и дальше финансировать Биотехнопарк, только давайте договоримся как, к примеру, когда деньги пошли на АИР, я не стал брать с резидентов арендную плату», — возмутился Андрей Бекарев.

«Оставьте этот тон, Андрей Александрович (Бекарев – прим. «КС»), мы союзники в этом большом деле. Если вы хотите вести частный бизнес, возвращайте деньги в бюджет, — говорит Александр Морозов. — Мы за то, чтобы в Новосибирской области создавались уникальные продукты и появлялись реальные возможности для их создания. Однако, мы вправе понять, не синекуры ли это вообще, в этом нужно разобраться. Это основа основ, но нужно понимать, как проект будет развиваться дальше, какие продукты мы сможем производить».

По мнению заместителя председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике ЗС Новосибирской области Сергея Титкова, реализация проекта Биотехнопарка — это совершенно правильные вложения в будущую экономику региона. Тем не менее, требуется более глубокий анализ перспектив развития, в том числе, с учетом государственно-частного партнерства.

«На мой взгляд, данный проект нужно в любом случае рассматривать в контексте Кольцово. Не просто так данной территории был присвоен статус наукограда. Идеология Кольцово и Биотехнопарка перекликаются. И ставить вопрос что развивается и благодаря чему, некорректно. С точки зрения транспортного комитета могу констатировать, что Кольцово оказалось в эпицентре инфраструктуры: строится Восточный объезд, из наукограда есть выезд в Первомайский район и Академгородок. Кроме того, с введением в эксплуатацию тоннеля, Кольцово стало крайне популярным районом для приобретения жилья и привлекательной площадкой для бизнеса и застройщиков», — рассуждает Титков.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников добавил, что Биотехнопарк, к тому же, это современный инструмент развития территорий в новом формате. Привлекательная среда, безусловно, влияет на решения бизнес-инвесторов. «И создание подобной «инновационной поляны» было правильным. Ресурсы для ее дальнейшего развития сегодня в Кольцово есть», — подчеркнул Красников. В частности, на территории ГНЦ ВБ «Вектор» есть земли, которые можно вовлечь в оборот для размещения будущих резидентов.

Подводя итог работы, депутаты предложили перенести вопрос финансирования Биотехнопарка на заседание бюджетного комитета на 21 июня 2017 года. «Нет сомнений, что сегодняшняя поездка была нужна, но решение финансового вопроса я предлагаю перенести. Надо понять, какова финансовая составляющая на 2018-й год и последующие годы, какие перспективы налоговых отчислений. Бюджетная эффективность проекта должна четко просматриваться в будущем. Надо оценить возможности частной инициативы, которую нужно привлекать», — резюмировал зампред бюджетного комитета Валентин Сичкарев.

В целом потенциал фармразработок в Новосибирской области сейчас оценивается в более 30 перспективных проектов. На долю Новосибирского научного центра из них приходится 11 разработок, ГНЦ ВБ «Вектор» — 7 и частные компании — 14. Емкости рынка по данным препаратам, по мнению представителей крупнейших фармдистрибьюторов, составляет более 20 млрд рублей в год.

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