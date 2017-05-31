Приказом председателя Банка России с 13 июня 2017 года начальником Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Николай Морев. Ранее он занимал должность начальника отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Банка России.

Напомним, что с января 2015 года по январь 2017 года начальником сибирского главного управления Банка России являлся Ильшат Янгиров. В настоящий момент он занимает кресло начальника ГУ Банка России по ЦФО.

В свою очередь с 30 января 2017 по текущий момент исполняющей обязанности начальника Сибирского главного управления Банка России являлась Марина Асаралиева.

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