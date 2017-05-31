Губернатор НСО Владимир Городецкий утвердил первую часть состава Общественной палаты региона. В него вошли 25 человек, срок полномочий членов нового созыва составляет 3 года.

В пресс-службе правительства НСО сообщают, что при подготовке списка кандидатов в члены Общественной палаты учитывались заслуги в науке, культуре, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, спорте и иные заслуги перед регионом. Формирование списка кандидатов для утверждения происходило в соответствии с областным законом «Об Общественной палате НСО».

Напомним, список первой части Общественной палаты утверждает губернатор, второй части – региональное заксобрание, третьей части — члены палаты нового состава, вошедшие в первую и вторую части. Выбор осуществляется из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными в регионе. Таким образом, состав Общественной палаты формируется из трех частей.

Владимир Городецкий утвердил 31 мая следующих кандидатов: Юрий Бернадский, Татьяна Горбачева, Галина Гриднева, Элла Давлетшина, Сергей Диканский, Владимир Ермола, Людмила Зенкова, Елена Малицкая, Марина Никитина, Михаил Обласов, Леонид Пархоменко, Лариса Позднякова, Владимир Попков, Олег Пучков, Галина Саргасова ,Наталья Свечникова, Светалана Сутягина, Дмитрий Терешков, Ирина Федорова, Руслан Фидирко, Максим Фоминых, Ирина Хапко, Антон Чаплыгин, Ирина Чернышева и Владимир Шуплецов.

Ранее «КС» опубликовал список из 25 кандидатов, утвержденных областными депутатами.

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