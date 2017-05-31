Российские разработчики в области промышленной автоматизации создали ассоциацию развития систем индустриального интернета. Директором ассоциации назначен бывший гендиректор «Технопарка Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод.

Напомним, руководство Академпарка сменилось в январе по инициативе правительства НСО. Дмитрия Верховода решили уволить после проверки, выявившей, что инициированный Академпарком проект коттеджного поселка для сотрудников компаний-резидентов убыточен.

Учредителями ассоциации «НППА» выступают «Модульные Системы Торнадо», «Элтекс» и ГК InfoWatch. Цели объединения – поддержка создания российского оборудования и систем в области промышленной автоматизации, в том числе в сферах ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи, а также формирование условий для их продвижения на зарубежные рынки.

Участие в ассоциации, по словам гендиректора ООО «Модульные системы Торнадо» Олега Сердюкова, позволит объединить научные и производственные мощности заинтересованных компаний, а также будет способствовать созданию российского системного программного обеспечения с «открытым» кодом. «Чтобы быть конкурентоспособными, нам необходимо объединить усилия лидеров отрасли для развития российских систем промышленной автоматизации», — считает Олег Сердюков.

Важным направлением работы ассоциации станет выработка стандартов в области безопасности индустриального интернета вещей и обеспечение защиты промышленных объектов средствами российского производства, а также участие в международных отраслевых организациях и проектах. «Только по открытым данным ежедневно в мире насчитываются сотни тысяч незащищенных устройств интернета вещей. Введение единых стандартов в области производства и эксплуатации оборудования индустриального интернета, обеспечение его защиты силами российских разработчиков даст уверенность в отказоустойчивости и безопасности промышленных объектов», — заявила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

Другой важной задачей ассоциации станет создание коллективного экспертного органа для формирования единой технической политики, разработки мер господдержки производителей и стимулирования заказчиков систем для НППА.

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