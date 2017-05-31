Более 5 000 новосибирцев приняли участие в состоявшемся 28 мая забеге «Зелёный марафон». Национальный проект Сбербанка прошёл сразу в 54-х городах страны. Проводимый совместно с многочисленными благотворительными организациями и партнёрами банка, этот спортивный праздник давно уже перерос в настоящий фестиваль спорта, семьи и экологии, который в нынешнем году решено было провести под девизом «Километры добрых дел».

Уже шестой год Сбербанк проводит «Зелёный Марафон» на Набережной Оби. И с каждым разом количество желающих принять участие в символическом забеге на 4,2 км неизменно растёт. Вот и в нынешнем году организаторы зафиксировали очередной рекорд – «Зеленый марафон» собрал более пяти тысяч новосибирцев! В том числе, конечно, сами сотрудники Сбербанка, компаний партнёров и вообще все, кто не поленился в этот жаркий солнечный день надеть кроссовки и зарегистрироваться в качестве участника «Зелёного марафона» или поболеть за спортсменов. Тем более, что помимо традиционных призов за места с первого по третье у каждого марафонца был ещё один прекрасный стимул выйти в этот день на импровизированную беговую дорожку – среди участников забега организаторы разыграли спортивный велосипед.

«Зелёный марафон – это спортивная, социальная, экологическая акция, которая проходит по всей России, – отметил заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. – Для себя мы её позиционируем, как праздник здорового образа жизни. Праздник для жителей Новосибирска. В этом году мы впервые проводим это мероприятие совместно с благотворительным фондом «Солнечный город». А уже во второй раз в этом году мы проводим «Зелёный марафончик» для детей. И очень приятно, что все больше и больше жителей Новосибирска принимают в этом участие».

Ну и конечно, помимо, спортивной части фестиваля, участников и гостей «Зелёного марафона», особенно самых маленьких, ждали многочисленные конкурсы и весёлые игры от организаторов. А увенчала этой яркий спортивный праздник ­традиционная экологическая акция – посадка деревьев в парке «Городское начало».

Напомним, что этот проект удостоен награды программы ООН за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой оргкомитетом «Сочи 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.

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