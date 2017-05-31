Об этом сегодня сообщил мэр города Анатолий Локоть в ходе выездного совещания по завершению строительства проблемных объектов. В частности, дом в Кировской районе на улице Петухова, 1Б планируют достроить и ввести в эксплуатацию в июле 2017 года.

По словам Анатолия Локтя, оставшиеся среди долгостроев объекты являются самыми сложными. «У каждого дома свои особенности. Сегодня мы побывали на Тульской. Основная сложность объекта, расположенного на этой улице, в том, что некоторые участники являются дольщиками, другие нет. Тем не менее, работаем со всеми, все долгострои находятся на контроле муниципалитета, по каждому составлен индивидуальный план», – заверил мэр Анатолий Локоть.

Успешным примером решения проблемы обманутых дольщиков мэр назвал дом на ул. Петухова, 1Б. Его строительство было начато в 2008 году, остановлено – в 2010-м. От действий застройщика пострадало 130 человек. Сегодня возведение здания завершает ООО СК «СМУ-9» при поддержке местных властей. По словам генерального директора предприятия Вадима Кека, все инженерные сети к объекту подведены, подключены вода, электроэнергия, канализация, заканчиваются фасадные и внутренние работы. Остается смонтировать лифтовое оборудование и благоустроить прилегающую территорию. На «достройку» потрачено 75 млн рублей. «В 2016 году мы начали строительство 17-этажки по соседству и, чтобы повысить ее инвестиционную привлекательность, взяли на себя обязательства достроить и этот дом. Работы ведутся по графику, в июле объект сдадим», – рассказал Вадим Кек.

Мэр Анатолий Локоть также отметил, что по мере застройки будет развиваться и транспортная инфраструктура района. «Планируем вводить сюда новые маршруты, следующий шаг – строительство социальных объектов, школ, садов, – отметил мэр. – Это перспективный район. Один из сегодняшних приоритетов развития Новосибирска – оформление зеленых зон, и этот район – хорошая площадка для его реализации».

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