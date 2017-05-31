2-3 июня свой золотой юбилей отпразднует экономический факультет, один из старейших факультетов Новосибирского госуниверситета. Поздравить факультет приедут известные выпускники со всего мира. Организаторы юбилейных мероприятиях обещают насыщенную и разнообразную программу.

Экономический факультет был основан в 1967 году Нобелевским лауреатом по экономике академиком Леонидом Канторовичем и сибирскими академиками Абелом Аганбегяном, Александром Гранбергом, Татьяной Заславской и Валерием Макаровым. Факультет сделал особый упор на математические методы анализа экономики, этому курсу он верен по сей день. С 1985 года по настоящее время факультет возглавляет доктор экономических наук, профессор Гагик Мкртчян. В прошлом году указом президента он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

В рамках праздничной конференции историями успеха поделятся известный новосибирский банкир, основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким, первый вице-президент «Роснефти» по экономике и финансам Павел Федоров, сооснователь крупного производителя игр Alawar Entertainment Сергей Занин, а также другие выпускники ЭФ НГУ.

Как учились именитые спикеры во времена их студенчества, можно будет узнать на выставке зачеток, которая откроется в Музее истории НГУ. Один из основателей факультета, академик РАН, доктор экономических наук Абел Аганбегян выступит с лекцией «Стратегия экономического развития России», сразу после которой во внутреннем дворике нового корпуса НГУ начнется праздничный концерт под открытым небом с множеством сюрпризов: шашлыками от декана, интеллектуальными играми, юмористическим концертом и салютом.

Торжественное собрание, посвященное 50-летию экономического факультета пройдет 2 июня, начало в 10.00. В первой половине дня перед участниками мероприятия выступит декан ЭФ НГУ Гагик Мкртчян, ректор НГУ Михаил Федорук. После обеда пройдет круглый стол «Перспективы развития экономического образования в России», в котором кроме Гагика Мкртчяна примут участие ректор НГУЭУ Александр Новиков, который к слову также является выпускником ЭФ НГУ, а также к.э.н. Светлана Бекарева, супруга известного новосибирского бизнесмена, основателя Scientific Future Management Андрея Бекарева. В 16:15 пройдет второй круглый стол на тему «Экономические проблемы современной России», в котором в том числе примут участие академик РАН Валерий Кулешов и заместитель министра экономического развития Новосибирской области, к.э.н. Виталий Шовтак. Также с 11.00 до 17.00 в Музее истории НГУ организаторы проведут выставку зачеток выпускников ЭФ НГУ. Вечером в доме ученых состоится торжественный ужин участников мероприятия.

С подробной программой празднования юбилея ЭФ НГУ можно ознакомиться по ссылке.

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