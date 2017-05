На «Бирюзовой Катуни» вновь соберутся битломаны

В начале июля в Алтайском крае в очередной раз состоится музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Как отмечают организаторы, это не масштабный фестиваль, а скорее камерный, с акцентом на атмосферность. Фестиваль пройдет в крае в четвертый раз.



Идейным вдохновителем фестиваля Because of the Beatles стал барнаульский музыкант и композитор Сергей Орехов, автор бестселлера «Барнаул — Столица Мира». Впервые фестиваль прошел в 2014 году, когда на «Бирюзовой Катуни» установили мраморный памятник Джону Леннону, который, в частности, в рамках своего визита в Алтайский край в октябре 2014 года посетил президент РФ Владимир Путин.

Главным гостем станет официальный трибьют The Beatles — московская группа The BeatLove. Также на фестивале сыграют группы из Новосибирска — «Ракеты» и «ШтрихКот», Palm Beach 04 из Горно-Алтайска, Redrollers и «Мы» из Барнаула. В целом фестиваль пройдет в тематике «Вперед, в 60-е!».

Как отмечают организаторы, Because of the Beatles — не масштабный фестиваль, скорее камерный. На территории «Бирюзовой Катуни» находится площадка «Битлз-лэнд» с несколькими арт-объектами, посвященными The Beatles. В 2016 году недалеко от памятника Джону Леннону появились знаменитые круглые очки Леннона и картина «Земляничные поляны. Джон Леннон».

Напомним, что ежегодно в Алтайском крае проводится множество различных фестивалей – «Цветение маральника», «Алтайфест», «Шукшинские дни», «Литературный фестиваль Роберта Рождественского», «На Завьяловских озерах» и даже фестиваль вареника. По итогам 2016 года Алтайский край посетило более 2 млн туристов, что выше на 8-10% показателей 2015 года. В крае начали функционировать более 30 новых средств размещения, в общей же сложности в регионе принимают гостей порядка 970 туристических предприятий.

