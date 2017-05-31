В Омске в мае проходили экспертные заседания всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», сообщают в пресс-службе правительства региона. Эксперты оценивали безопасность, качество и другие важные параметры товаров, представленных на конкурс предприятиями пищевой промышленности Омской области.

В течение мая прошло три заседания, на которых молоко, масло, кефир и другие кисломолочные продукты, творог, сыр, колбасы, конфеты — выставляли известные в Омской области фирмы «МилкОм», «ВНИМИ-Сибирь», «Лузинское молоко», «Компур», Любинский молочноконсервный комбинат, завод плавленых сыров «Ястро», КФХ «Горячий Ключ», маслосыркомбинат «Тюкалинский», «Сладуница».

Среди критериев, по которым рассматривались товары, участвующие в конкурсе в номинации «Продовольственные товары», — оценка соответствия, включая качество и безопасность продукции, привлекательность для покупателя и ее потребительская оценка, спрос.

Что касается оценки производственных условий выпуска продукции, то здесь среди критериев — наличие сертификатов СМК/ХАССП, политики производства, характеристики техпроцессов, документов по безопасности производства, сертификатов по экоменеджменту, внедрения ГОСТов по бережливому производству и ресурсосбережению и т.д.

Следующие заседания рабочей экспертной комиссии по оценке продукции, заявленной на конкурс «100 лучших товаров России» 2017 года, пройдут в июне. Свою продукцию представят предприятия нефтехимической отрасли и приборостроители. Эксперты также оценят качество услуг учебных заведений и медицинских организаций.

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