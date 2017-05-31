За 2016 год количество зарегистрированных в СФО ломбардов сократилось на 220 единиц и составило 1705 организаций. За первый квартал 2017 года рынок покинули еще 113 ломбардов. Об этом сообщают в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Несмотря на уменьшение количества ломбардов, данный рынок остается самым крупным по численности в СФО. Однако он уступает микрофинансовым организациям по объему займов, которые за январь-март 2017 года выдали 7,5 млрд рублей. Ломбарды за первый квартал текущего года выдали займы на общую сумму 4 млрд рублей. За прошлый год сибиряки заключили с ломбардами 3,4 млн договоров, при этом объем ломбардного кредитования составил 18,2 млрд рублей. Ежеквартально услугами ломбардов пользуется около 350 тысяч жителей регионов СФО, что составляет не более 2% населения.

По данным на 1 апреля в России зарегистрировано чуть более 7 тыс. ломбардов, из них почти 1,6 тыс. – в СФО. «Концентрация ломбардов в Сибири исторически одна из самых высоких в России – почти 23% от всего рынка. Поэтому, несмотря на то, что с рынка продолжают уходить недействующие и недобросовестные участники, обеспеченность населения Сибири ломбардными услугами остается самой высокой в России – примерно 86 ломбардов на миллион человек», – пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Для увеличения доли «живых» ломбардов Сибирское ГУ Банка России совместно с налоговыми органами выявляет организации с признаками недействующих юридических лиц, а также инициирует ликвидацию в судебном порядке нарушивших закон ломбардов.

Ранее «КС» писал о первой в Новосибирске конференции, посвященной рынку ломбардов.

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