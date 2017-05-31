Члены Правительственной комиссии по транспорту одобрили решение о выделении средств на реализацию проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской. НСО получит из федерального бюджета грант в размере 26,273 млрд рублей, что составляет не менее 75% от общей стоимости проекта.

Напомним, что четвертый мост, точнее — размеры гарантированной прибыли концессионеру, подвергались критике депутатов заксобрания, благодаря чему объем гарантий из областного бюджета был снижен почти вдвое — на 43 млрд рублей. По мнению председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания НСО Федора Николаева, однозначно оценивать это пока рано. «Я привык доверять официальным бумагам, скрепленным подписями, так что принятое на комиссии решение — пока лишь слова, которые должны быть подкреплены конкретными соглашениями между федеральным центром и регионом. Должны быть четко обозначены условия выделения средств, сроки, распределение по годам и так далее. Также важно понимать, кто будет концессионером, какие средства им будут вложены. И, пожалуй, главный вопрос для нашего региона — из каких источников пойдет областное софинансирование на расселение жилья в зоне строительства, выкуп земель и прочие моменты. Сумма вроде бы заявлялась небольшая — порядка 4 миллиардов рублей — но если в течение 2-3 лет это будет оплачиваться из средств дорожного фонда области, который и так «обескровлен», то все остальное строительство на региональной сети просто застопорится. Так что считаю, что точку в наших переговорах с правительством области ставить рано. Сложный двухсторонний диалог однозначно будет продолжен», — пояснил депутат.

Строительство четвертого моста станет первым проектом дорожно-строительной отрасли региона, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Как сообщают в пресс-службе правительства НСО, точная сумма проекта станет известна после проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения. Отметим, что стоимость строительно-монтажных работ проекта в 2015 году оценивалась в 35 млрд рублей. Напомним, 26 мая министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский подписал приказ о переносе даты концессионного соглашения на 6 декабря.

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