Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло прибыл 30 мая в Алтайский край. В рамках рабочей поездки он ознакомился с работой некоторых производственных предприятий АПК и социальных объектов Целинного района.

Сергей Меняйло посетил жилой микрорайон, детский сад, ледовую площадку, фельдшерско-акушерский пункт и пивоваренный завод села Бочкари. Завод реализует социальные программы, направленные на создание благоприятных условий жизни. Так, в 2015 году в селе в рамках государственно-частного партнерства открыли арену для занятия хоккеем. В настоящее время продолжается строительство микрорайона, часть жилья в котором предоставляют работникам завода, часть – работникам бюджетной сферы.

Сергей Меняйло остался доволен уровнем развития села и подчеркнул, что обоюдное выполнение властью и бизнесом взятых на себя обязательств способствует как росту производства, так и формированию нового современного облика сельского поселения. Об этом сообщают в пресс-службе полномочного представителя президента в СФО.

По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, идет подготовка документов для внесения населенного пункта в программу Устойчивого развития сельских территорий. Среди перспективных направлений роста экономики села глава региона назвал молочное скотоводство, производство экологически чистых продуктов питания, а также туристическую сферу.

Напомним, на днях Александр Карлин выступал экспертом на панельной сессии в Москве, посвященной инвестиционному климату.

Следующим пунктом рабочей поездки полпреда стало село Дружба, в котором реализуется проект по строительству мини-завода по убою крупного рогатого скота и производству мраморной говядины. Сумма инвестиций в проект составила 68 млн рублей, из них 36 млн – грант, полученный в рамках госпрограммы по поддержке сельхозпотребкооперации.

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