Прокуратура хочет взыскать 130 млн руб. с Юрия Гамбурга

Прокуратура Омской области требует взыскать более 130 млн рублей в качестве компенсации ущерба с бывшего заместителя губернатора региона Юрия Гамбурга, который был осужден за незаконное отчуждение земельных участков.



130 млн руб. ущерба было причинено бюджетам Омска и Омской области из-за незаконного отчуждения земельных участков, считает прокуратура. Предполагается, что средства будут взысканы не только с Юрия Гамбурга, но и с его заместителя Вадима Меренкова, расследование в отношении которого еще продолжается. Для обеспечения иска на имущество ответчиков наложен арест. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Юрий Гамбург обвинялся в том, что, будучи руководителем департамента имущественных отношений администрации Омска, вместе со своим заместителем Вадимом Меренковым, сознательно и незаконно предоставил в собственность нескольким лицам, а также коммерческой фирме «Крона», 26 земельных участков общей площадью 26,5 га по заниженной стоимости. Недавно он был освобожден по УДО.

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