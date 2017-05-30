В Томской области проходит отбор на получение субсидий на реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Как сообщает администрация региона, конкурс проводится впервые — в связи с возросшей инвестиционной активностью в сфере АПК.

На сайте администрации Томской области сообщается, что на конкурс было подано 18 заявок. «Главным критерием отбора среди соискателей станет объем предусмотренных проектом инвестиций — не менее 30 млн руб», — говорится в сообщении.

Из числа заявленных проектов 9 относится к молочному животноводству, 5 — к мясному, 2 — к сфере растениеводства, и еще 2 — свиноводства. Стоимость варьируется от 30,6 млн до 2,2 млрд руб.

«Сельхозорганизации, прошедшие конкурсный отбор, будут иметь приоритетное право на получение субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на капитальное строительство и обеспечение технической и технологической модернизации», — прокомментировала начальник областного департамента по социально-экономическому развитию села Ирина Черданцева.

Кроме того, статус приоритетного инвестиционного проекта предполагает повышающие коэффициенты по таким направлениям господдержки как повышение молочной продуктивности и несвязанная поддержка в растениеводстве.

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