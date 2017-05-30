Приговор экс-заммэру Читы Шуляковскому смягчен

Наказание для бывшего заместителя мэра Читы Вячеслава Шуляковского было уменьшено на один год: до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 5,55 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.



Приговор Вячеславу Шуляковскому смягчил Забайкальский краевой суд. Ранее он был осужден по двум статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Получение взятки» и приговорен к 12 годам в колонии. Однако, после апелляции его действия по первой статье были переквалифицированы. Поэтому общее наказание снизили на 1 год.

Вячеслав Шуляковский работал в администрации Читы с 2003 года.

Также суд переквалифицировал действия бывшего начальника финансово-экономического отдела комитета по развитию инфраструктуры мэрии Татьяны Охрименко, которая проходила по тому же делу: ей назначили условное наказание, а потом освободили по амнистии и сняли судимость.

Апелляционная инстанция изменила и решение суда в отношении проходивших по делу риелторов Ивана Мальцева и Александра Крутикова. Они были приговорены к условным срокам, но теперь их освободили от наказания в связи с амнистией.

Напомним, что Вячеслав Шуляковский, являясь заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры администрации Читы, получал от руководителей компаний «Домакс» и «Кредитлайн» взятки, за которые обеспечил победы этих фирм в аукционах по покупке городской администрацией квартир для детей-сирот. Указанные компании продавали квартиры по завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивался более чем в 15 млн руб. Взятки за каждую квартиру составляли от 25 до 50 тыс руб (в целом 2,8 млн руб).

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