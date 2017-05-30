В Кемеровской области и Красноярском крае выросли объемы продаж новых автомобилей

Согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», продажи новых автомобилей в Кемеровской области и Красноярском крае с начала 2017 года выросли на 17,9 % и 16,3% соответственно.



АА «Автостат» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам января-апреля 2017 года. По его результатам агентство составило рейтинг 30 крупнейших региональных рынков России. Из числа сибирских регионов в ТОП-30 вошли Кемеровская область (20 место), Красноярский край (21) и Новосибирская область (25).

В Кемеровской области рост продаж составил 17,9 %: в этом году было продано уже 4,6 тыс. автомобилей (против 3,9 в прошлом году).

Объем рынка новых легковых автомобилей в Красноярском крае за четыре месяца 2017 года составил 4,4 тыс. машин. Тогда как за аналогичный период прошлого года было продано только 3,7 тыс. Таким образом рост составил 16,3%.

В Новосибирской области рынок вырос на 14,5% (4 тыс. проданных автомобилей в 2017 году, 3,5 тыс. — в 2016).

В целом за четыре месяца этого года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 402,9 тыс. единиц, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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