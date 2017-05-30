УФАС по Алтайскому краю выдало предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки недобросовестной конкуренции, ООО «Газнефтепродукт». Об этом сообщается на сайте ведомства.



Заявление в антимонопольный орган подало ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт». По информации УФАС, с 15 марта на автозаправочных станциях ООО «Газнефтепродукт» действует акция, которая предполагает предоставление скидок при предъявлении карты «Газпромнефть» или «Роснефть». По мнению службы, это стимулирующее мероприятие по своей сути направлено на создание условий для отказа потребителей, имеющих бонусные карты, от их использования по назначению, то есть для накопления бонусов.

УФАС считает, что эта акция направлена на получение преимуществ «путем использования репутации конкурента за счет средств его индивидуализации». В результате возникает угроза оттока клиентов «Роснефти», так как предложенная скидка может показаться покупателям более выгодной. Таким образом, «Роснефть-Алтайнефтепродукт» может понести убытки.

«В связи с наличием в действиях ООО «Газнефтепродукт» признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции», управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю вынесло предупреждение о необходимости прекращения указанных действий. Срок выполнения предупреждения до 1 июня 2017 г.», — говорится на сайте ведомства.

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