Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области сообщило, что на конец мая потребность региона в работниках, заявленная предприятиями и организациями, составляет 33 тыс. чел. Это больше аналогичного периода прошлого года на 10,6 %.



Согласно сообщению минтруда НСО, уровень официальной безработицы составляет 1% от численности рабочей силы: сейчас в регионе зарегистрированы 14,1 тыс безработных. В прошлом году в этот период уровень официальной безработицы был 1,3% (18,1 тыс. чел).

«С работниками, подлежащими высвобождению и находящимися под риском увольнения, ведется работа, направленная на содействие скорейшему трудоустройству: организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения. При проведении предувольнительных консультаций особое внимание уделяется вопросам законодательства о труде и занятости, включая правовые аспекты высвобождения. При обращении в учреждения занятости населения ведется индивидуальная работа с каждым гражданином по подбору подходящей работы», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что по направлениям центров занятости населения трудоустроены 26,9 тыс чел — это на 24,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, 2371 безработный направлены на обучение таким профессиям, как электрогазосварщик, повар, водитель погрузчика, парикмахер и др.

В целом в 2017 году работодатели заявили в государственную службу занятости 78,8 тыс вакансий (на 9% больше чем в прошлом году).

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