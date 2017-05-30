РОСГОССТРАХ выплатил почти 2,2 млн руб. за поврежденный автомобиль Toyota Land Cruiser

 
 
Росгосстрах

Новосибирский филиал компании РОСГОССТРАХ выплатил крупной строительной компании страховое возмещение по полису каско за не подлежащий восстановлению после аварии автомобиль.

В результате столкновения двух транспортных средств, одно из которых принадлежало новосибирской строительной компании, автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 получил значительные повреждения.

Внедорожник был застрахован в компании РОСГОССТРАХ. После осмотра эксперты признали автомобиль не пригодным к эксплуатации и страхователю после проверки было выплачено почти 2,2 млн руб.

«Полис каско помог страхователю почти полностью возместить финансовые потери после серьезного ДТП, — рассказал и.о. заместителя директора по корпоративному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Андрей Клепиков. — Клиенты РОСГОССТРАХа все чаще отдают предпочтение такому страховому продукту, как каско, чтобы иметь защиту при наступлении страхового случая».

В Новосибирской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 40 агентств и страховых отделов, а также 1 центр и 3 пункта урегулирования убытков – в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Куйбышеве. 6 октября 2016 года система РОСГОССТРАХ отметила 95 лет со дня своего создания.

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