Новосибирский филиал компании РОСГОССТРАХ выплатил крупной строительной компании страховое возмещение по полису каско за не подлежащий восстановлению после аварии автомобиль.

В результате столкновения двух транспортных средств, одно из которых принадлежало новосибирской строительной компании, автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 получил значительные повреждения.

Внедорожник был застрахован в компании РОСГОССТРАХ. После осмотра эксперты признали автомобиль не пригодным к эксплуатации и страхователю после проверки было выплачено почти 2,2 млн руб.

«Полис каско помог страхователю почти полностью возместить финансовые потери после серьезного ДТП, — рассказал и.о. заместителя директора по корпоративному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Андрей Клепиков. — Клиенты РОСГОССТРАХа все чаще отдают предпочтение такому страховому продукту, как каско, чтобы иметь защиту при наступлении страхового случая».

В Новосибирской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 40 агентств и страховых отделов, а также 1 центр и 3 пункта урегулирования убытков – в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Куйбышеве. 6 октября 2016 года система РОСГОССТРАХ отметила 95 лет со дня своего создания.

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